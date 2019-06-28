Футбол
«Химик» стал фарм-клубом тульского «Арсенала»Sport24.ru 04:28
Новомосковский «Химик» вошел в структуру тульского «Арсенала». Об этом сообщается на официальном сайте «канониров». Исполком РФС объявил о выдаче лицензий клубам на участие в первенстве Профессиональной футбольной лиги в сезоне-2019/20.
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Футбол
Обамеянг согласился перейти в «Манчестер Юнайтед»
Форвард Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг готов перейти в Манчестер Юнайтед, сообщает The Sun.
Обновлено в 05:41
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52
Политика
В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа
Обновлено в 02:34
Экономика
В Тюменской области с июля «мусорный» тариф снизится на три рубля
В Тюменской области с 1 июля 2019 года будет снижен тариф на обращение с твёрдыми коммунальными отходами.
Обновлено в 05:05
Политика
На встречу Путина и Трампа приехали дочь и зять президента США
Как сообщает «РИА Новости», от российской стороны во встрече участвуют помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 02:02
Происшествия
Кокорина и Мамаева отправят в одну колонию
Обновлено в 04:16
Интернет
Создатели «раздевающего» приложения временно закрыли проект
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес
Дана Борисова высказалась о смерти Юлии Началовой
Телеведущая Дана Борисова решила откровенно высказаться о смерти певицы Юлии Началовой.
Обновлено в 02:10
Экономика
Крым потерял 2,5 трлн рублей, будучи в составе Украины
Сумма упущенных выгод Крыма за годы пребывания в составе Украины составляет не менее 2,5 триллиона рублей.
Обновлено в 05:10
Транспорт
Движение в сторону Шереметьево перекрыто из-за подтопления
Сотрудники ГИБДД перекрыли подъездные пути к московскому аэропорту Шереметьево из-за подтопления в результате ливня.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Задержан первый фигурант дела «Рольфа»
Ранее было известно, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту незаконного вывода средств из компании по подложным документам против основателя автодилерского холдинга "Рольф" Сергея Петрова и ряда других руководителей.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес
Кирилл Плетнев признался, что пока не готов к новым отношениям
Несколько недель назад стало известно, что Нино Нинидзе и Кирилл Плетнев разводятся спустя всего год после заключения брака.
Обновлено вчера в 12:38
Происшествия
В ДТП под Ульяновском погибли трое самарских полицейских
Обновлено в 03:54
Армия и оружие
Испытания самолета МС-21 с российским двигателем начнутся с 2020 года
Испытания самолета МС-21 с российским двигателем ПД-14 начнутся в следующем году, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу "Звезда".
Обновлено в 05:25
Общество
Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено в 03:05
Политика
Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ России
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках.
Обновлено вчера в 10:59
Политика
Ляшко обвинил Зеленского в госизмене
Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко попросил правоохранительные органы проверить слова президента страны Владимира Зеленского о том, что он знал о предстоящем возврате России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 18:30
Политика
Владимир Путин заявил об отсутствии олигархов в РФ
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране нет олигархов, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 16:28
Авто
BMW и Toyota создадут новый Toyota Land Cruiser
Внедорожник Toyota Land Cruiser следующего поколения может стать третьим совместным продуктом Toyota и BMW после Toyota Supra и BMW Z4.
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия
Во время паводка в Иркутской области погибло два человека
Семья из двух человек погибла в деревне Евдокимовка Тулунского района в результате сильного паводка на территории Иркутской области, доложил заммэра Тулунского района Владимир Карпенко на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 05:07
Политика
В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП вступил в силу
В России вступил в силу закон об ужесточении уголовной ответственности за ДТП со смертельным исходом, которые произошли по вине нетрезвых водителей, пишет в пятницу, 28 июня, РБК.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
В ДНР мирный житель получил ранение в результате обстрела ВСУ
53-летний мужчина получил осколочное ранение мягких тканей Мирный житель получил ранение на окраине Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:58
Общество
Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира
Обновлено вчера в 17:17
Экономика
В России высчитали пользу от повышения пенсионного возраста
Повышение пенсионного возраста в России окажет небольшой положительный эффект на ВВП страны, но не сможет сгладить стремительное сокращение трудоспособного населения России.
Обновлено в 02:28
Финансы
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.
Обновлено вчера в 23:27
Транспорт
Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика
«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
Общество
В России 40% жителей уверены, что на пенсию прожить не получится
В России более 30% граждан трудоспособного возраста полагают, что для комфортной жизни на пенсии им достаточно будет дохода в 30 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 05:41
Футбол
У Руни есть предложения о тренерской работе
Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, что ему поступают предложения о тренерской работе.
Обновлено в 04:35