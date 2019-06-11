Футбол
Хиггинс официально покинул московский ЦСКАProstoProSport 10:28
Пресс-служба московского ЦСКА сообщила об уходе американского защитника Кори Хиггинса. Баскетболист выступал за армейцев на протяжении четырех лет. Он перешел в столичный клуб из «Газиантепа» и помог команде выиграть два титула Евролиги и четыре – Единой лиги ВТБ.
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