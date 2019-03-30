Политика
Хезер Науэрт покинула пост главы пресс-службы Госдепартамента СШАВести.Ru 19:10
Глава пресс-службы Государственного департамента США Хезер Науэрт оставила свой пост и перешла на работу в программу Фулбрайта – образовательную программу, которую основал в 1946 году сенатор США Джеймс Уильям Фулбрайт. Об этом сообщил госсекретарь Майкл Помпео в Twitter.
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