Политика
Хезер Науэрт покинула пост главы пресс-службы Госдепартамента СШАВести.Ru вчера в 19:10
Глава пресс-службы Государственного департамента США Хезер Науэрт оставила свой пост и перешла на работу в программу Фулбрайта – образовательную программу, которую основал в 1946 году сенатор США Джеймс Уильям Фулбрайт. Об этом сообщил госсекретарь Майкл Помпео в Twitter.
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Обновлено вчера в 16:58
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Что было до Большого взрыва, рассказали ученые
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Американский беспилотник заметили у берегов Крыма
Стратегический беспилотник американских ВВС RQ-4B Global Hawk совершил 29 марта разведывательный полет вблизи Крыма.
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«Лион» минимально обыграл «Ренн»
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Виновник смертельного ДТП в Москве сдался полиции Чечни
Предполагаемый виновник смертельной аварии на Можайском шоссе пришел в полицию после обращения главы Чечни, сообщил Рамзан Кадыров.
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В РФ заселили первый дом, построенный с применением эскроу-счетов
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