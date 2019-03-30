Хезер Науэрт официально покинула госдепартамент СШАПрофиль 04:50

От лица дружного коллектива Госдепартамента благодарю Хезер Науэрт за два года совершенной и бесподобной работы. Ты будешь хорошо представлять Америку, работая в Fullbright.

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