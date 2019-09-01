Граница между Ливаном и Израилем, которую называют "голубой линией" по цвету касок размещенных на ней миротворцев ООН, стала в воскресенье ареной очередного конфликта между "Хезболлах" и израильской армией.

«Хезболлах» и Израиль обменялись ударами через «голубую линию»

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