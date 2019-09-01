Армия и оружие
ТАСС«Хезболлах» и Израиль обменялись ударами через «голубую линию»
Граница между Ливаном и Израилем, которую называют "голубой линией" по цвету касок размещенных на ней миротворцев ООН, стала в воскресенье ареной очередного конфликта между "Хезболлах" и израильской армией.
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Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.
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Аналитики: рыночная доля Windows 10 наконец-то превысила отметку в 50%
За месяц рыночная доля Windows 10 увеличилась на 2% и впервые в истории преодолела отметку в 50%: по данным августовского отчета доля составила 50,99%.
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Самолет авиакомпании "Армения" Боинг-737, совершавший рейс Ереван-Москва, который вечером в воскресенье сделал экстренную посадку в аэропорту Тбилиси, уже вылетел в Москву, сообщили "Интерфаксу" в международном аэропорту грузинской столицы.
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В пятницу руководство компании LG Display торжественно ввело в строй завод по выпуску панелей OLED в Китае в городе Гуанчжоу.
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В Самаре ребенка убило упавшей с Дворца культуры плитой
В Кировском районе Самары мраморная плита с Дворца культуры упала на десятилетнего мальчика.
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В Сети появилось видео урагана «Дориан»
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Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года
1 сентября вступят в силу новые правила продажи билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия.
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Как сообщает Deadline, после состоявшейся на смотре премьеры фильма о появлении одного из самых известных суперзлодеев вселенной DC зал аплодировал восемь минут.
Российская газета 09:02
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Huawei назвала дату презентации флагманов Mate 30
Китайская компания Huawei объявила, что проведет презентацию новых флагманов Mate 30 и Mate 30 Pro 19 сентября.
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Зеленский заверил, что не пойдёт с протянутой рукой к Трампу
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом рассчитывает договориться об американских инвестициях и обсудить вопрос прекращения войны в Донбассе.
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Поскольку в предыдущем сезоне оба трофея выиграл ЦСКА, в матче открытия он сыграет с финалистом Кубка Гагарина.
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Китайский ударный беспилотник сломался на авиасалоне МАКС-2019
Новейший китайский ударный беспилотный летательный аппарат (БЛА) Wing Loong II, презентация которого состоялась в ходе XIV Международного авиационно-космического салона (МАКС-2019), сломался, передает корреспондент ТАСС с места событий.
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Опубликованы свежие скриншоты нового Microsoft Flight Simulator
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Российский боксер Александр Поветкин одолел британца Хьюи Фьюри в тяжелом бою, который длился полные 12 раундов.
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В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
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Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
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В Петербурге установили рекорд по числу исполнителей гимна России
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