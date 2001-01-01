Футбол

Хеведес получил сотрясение в матче против «Краснодара»Спорт-Экспресс вчера в 11:52

Локомотив — Краснодар
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
Бенедикт Хеведес
Брайан Идову
46′
57′
Кристиан Рамирес
Вандерсон Соуза
58′
Дмитрий Скопинцев
Маурисио Перейра
63′
Шарль Каборе
68′
Шарль Каборе
Антон Миранчук
69′
71′
Кристоффер Ольссон
Магомед Сулейманов
Федор Смолов
Эдер
90′
Алексей Миранчук
Рифат Жемалетдинов
90′+5′
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин объяснил, с чем связана замена Бенедикта Хеведеса в матче 20-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:0). В перерыве немецкий защитник был заменен на Брайана Идову.
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Бенедикт Хеведес: «Был заменен в матче с „Краснодаром“ из-за сотрясения мозга»

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Бенедикт Хеведес: «Был заменен в матче с „Краснодаром“ из-за сотрясения мозга»

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Хеведес рассказал, что был заменен в матче против «Краснодара» из-за сотрясения мозга

Спорт-Экспресс04:07

Хеведес получил сотрясение в матче против «Краснодара»

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