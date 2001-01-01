Футбол

Хеведес отметил, что чувствует себя в Гельзенкирхене как дома
Матч ТВ
00:20

Шальке-04 — Локомотив
сегодня
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Фельтинс-Арена»
Защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хеведес отметил перед матчем против «Шальке», что чувствует себя как дома в Гельзенкирхене.
Матч ТВ00:20

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Хеведес отметил, что чувствует себя в Гельзенкирхене как дома

Матч ТВ00:20

Хеведес отметил, что чувствует себя в Гельзенкирхене как дома

Sportbox.RU00:20

Хёведес — о возвращении в Гельзенкирхен: чувствую себя как дома

Чемпионатвчера в 23:22

«Чувствую себя как дома». Бенедикт Хеведес на стадионе «Шальке»

Спорт-Экспрессвчера в 16:05

Игрок «Локомотива» «чувствует себя как дома» на стадионе соперника по Лиге Чемпионов

Спорт день за днемвчера в 16:32
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 02:37, Ашберн
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В. Игнатьев: «Локомотив» оставит на поле все силы в матче с «Шальке»

Наш первый очный матч показал, что мы ни в чём не уступаем «Шальке», поэтому «Локомотиву» по силам их обыграть.
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«Челси» запретил четырем фанатам посещать матчи за расистские выкрики

Обновлено в 01:38
Футбол

«Бавария» нашла замену Рибери и Роббену в Лиге 1

В поле зрения немецкого чемпиона попали сразу три футболиста из Лиги 1. Речь идет о Флорьяне Товене ("Марсель"), Николя Пепе ("Лилль") и Набиле Фекире ("Лион").
Обновлено в 02:08
Футбол

«Эвертон» вырвал ничью в матче с «Уотфордом»

Обновлено в 01:23
Футбол

«Барселона» отказалась от проведения матча с «Жироной» в США

Барселона выступила с официальным заявлением о проведении матча чемпионата Испании с Жироной в США.
Обновлено в 01:02
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«Краснодар» поздравил Ари с днём рождения

Обновлено в 02:33
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Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко снялся в десятиминутном музыкальном фильме "Верить и мечтать".
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Виктор Классон: «Хочу, чтобы „Краснодар“ на мне заработал»

Обновлено вчера в 19:42
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Двух итальянских врачей подозревают в непредумышленном убийстве Астори

Как сообщает AFP, прокуратура Флоренции подозревает двух врачей из Флоренции и Кальяри в непредумышленном убийстве.
Обновлено в 01:06
Футбол

«Вильярреал» уволил главного тренера

Руководство "Вильярреала" отправило в отставку Хавьера Кальеху с поста главного тренера команды.
Обновлено вчера в 15:13
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Обновлено вчера в 22:55
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Бузовой предложили грузовик за помощь футбольной команде

Телеведущей и певице Ольге Бузовой предложили стать спонсором футбольного клуба «КАМАЗ» из Набережных Челнов.
Обновлено в 02:28
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Кингсли Коман: «Завершу карьеру, если снова получу травму»

Полузащитник "Баварии" Кингсли Коман признался, что завершит карьеру профессионального футболиста, если получит очередную травму, сообщает TF1.
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Бенедикт Хёведес
Немецкий футболист
Немецкий футболист, защитник московского клуба «Локомотив» и сборной Германии. Чемпион мира 2014 года. В составе молодёжной сборной Германии стал чемпионом Европы 2009 года.
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Шальке 04
Немецкий футбольный клуб
Немецкий футбольный клуб из города Гельзенкирхен, земля Северный Рейн-Вестфалия. Один из самых популярных футбольных клубов в Германии. В сентябре 2018 года число членов клуба перешагнуло отметку в 156 000 человек, и по этому показателю «Шальке 04» занимает второе место в Германии. Лучшего результата в еврокубках клуб добился в 1997 году, выиграв Кубок УЕФА. Самый заклятый враг «Шальке 04» - дортмундская «Боруссия». Матч этих двух команд называется Рурское дерби. Дружественные отношения гельзенкирхенский клуб поддерживает с «Нюрнбергом». Талисмана клуба зовут Эрвин, девиз клуба - Wir leben dich.
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