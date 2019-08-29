Лига чемпионов

ГудокГудокОпределены соперники ФК «Локомотив» в групповом этапе Лиги чемпионов

Соперниками московского футбольного клуба «Локомотив» в групповом этапе Лиги чемпионов стали «Ювентус» (Турин, Талия), «Атлетико» (Мадрид, Испания) и «Байер» (Леверкузен, Германия). Они были определены на жеребьевке в Монако, сообщил сайт UEFA.
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