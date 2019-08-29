Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес опубликовал новую фотографию после жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов-2019/20. 31-летний немец отметил, что ожидает матчи против «Байера», «Ювентуса» и «Атлетико».

Хеведес назвал отличной жеребьевку для «Локомотива» в Лиге чемпионов

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