Лига чемпионов
RT на русском«Локомотив» сыграет с «Ювентусом» и «Атлетико» на групповой стадии ЛЧ
По итогам жеребьёвки стали известны соперники московского «Локомотива» на групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/20. Железнодорожники попали в группу D, где сыграют с туринским «Ювентусом», мадридским «Атлетико» и немецким «Байером».
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Геркус: «„Локомотив“ будет бороться за 3-е место в Лиге чемпионов и путевку в Лигу Европы»
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