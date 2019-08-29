По итогам жеребьёвки стали известны соперники московского «Локомотива» на групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/20. Железнодорожники попали в группу D, где сыграют с туринским «Ювентусом», мадридским «Атлетико» и немецким «Байером».

«Локомотив» сыграет с «Ювентусом» и «Атлетико» на групповой стадии ЛЧ

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