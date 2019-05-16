Футбол
Хеведес из-за травмы выбыл до конца сезонаБомбардир.ру 15:57
Защитник Бенедикт Хеведес вышел в стартовом составе московского клуба и на 70-й минуте уступил место на поле Тарасу Михалику. По информации пресс-службы, 31-летний немец выбыл из строя до конца сезона.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 17:19, Ашберн
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Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
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Компания Epic Games запустила первую крупную распродажу в магазине Epic Games Store.
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Как сообщает РБК, 35 бумажек банкомат не принял.
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Названа наиболее часто пьющая нация
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«Билайн» пообещал заменить все базовые станции в Москве и Подмосковье
К концу 2020 года «ВымпелКом» (бренд «Билайн») заменит все базовые станции в столице и Московской области на новое оборудование и подготовит сеть к внедрению связи следующего, пятого, поколения (5G).
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Составлен рейтинг самых надежных автомобилей
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Изменение климата Земли превратили в музыку
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Сборная Чехии взяла верх над Латвией на чемпионате мира
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Переговоры Украины и России о новом контракте на транзит газа могут возобновиться только после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского и его разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:28
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено в 05:59
Футбол
СМИ: Мхитарян может не сыграть за «Арсенал» в финале ЛЕ из соображений безопасности
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