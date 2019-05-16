Футбол

Хеведес из-за травмы выбыл до конца сезонаБомбардир.ру 15:57

Урал — Локомотив
19 мая
в 04:30
Чемпионат России
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Защитник Бенедикт Хеведес вышел в стартовом составе московского клуба и на 70-й минуте уступил место на поле Тарасу Михалику. По информации пресс-службы, 31-летний немец выбыл из строя до конца сезона.
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Немецкий футболист
Немецкий футболист, защитник московского клуба «Локомотив» и сборной Германии. Чемпион мира 2014 года. В составе молодёжной сборной Германии стал чемпионом Европы 2009 года.
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