Хеведес из-за травмы выбыл до конца сезонаБомбардир.ру вчера в 15:57

Защитник Бенедикт Хеведес вышел в стартовом составе московского клуба и на 70-й минуте уступил место на поле Тарасу Михалику. По информации пресс-службы, 31-летний немец выбыл из строя до конца сезона.

Хоккей Малкин рассказал, почему не играет в сборной в стрелялки Нападающий сборной России Евгений Малкин рассказал о своем отношении к компьютерным играм и СМИ.

Политика Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».

Политика Украинцам с российскими паспортами задумали запретить въезд в ЕС Европейские чиновники попробуют выяснить, возможно ли запретить въезд в ЕС жителям востока Украины, получившим российские паспорта.

Общество Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.

Политика Установлены заказчики и исполнители убийства Захарченко Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что личности организаторов, заказчиков и исполнителей убийства бывшего лидера ДНР Александра Захарченко к настоящему времени установлены.

Общество Надгробия из Долины Славы нашли на свалке Надгробия с могил бойцов из Долины Славы в Мурманской области, где установлен мемориал защитникам Советского Заполярья, были найдены на свалке под Мурманском.

Общество Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храма Депутаты Екатеринбургской городской думы решили провести социологический опрос, а не референдум по строительству храма на месте сквера в центре города, так как, по их мнению, это будет быстрее и дешевле.

Общество Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat В США в возрасте семи лет умерла кошка по кличке Соус Тардар, которую пользователи интернета прозвали Grumpy Cat (Сердитая Кошка).

Происшествия Больница сгорела в старинном селе в Карелии Шёлтозеро (Шелтозеро) - старинное вепсское село (впервые упоминается в 1543 году) в Прионежском районе Республики Карелия, комплексный памятник истории.

Авто Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.

Общество В Москве прощаются с Сергеем Доренко На прощание с Сергеем Доренко пришли также дочери журналиста Екатерина и Ксения, сын Прохор, глава ВГТРК Олег Добродеев, первый замглавы Кремлевской администрации Алексей Громов, главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов друзья, коллеги и почитатели таланта Доренко, сообщает ТАСС.

Гаджеты Huawei оснастит будущие мобильные чипы 5G-модемом Подразделение HiSilicon китайской компании Huawei намерено активно внедрять поддержку технологии 5G в будущие мобильные чипы для смартфонов.

Политика Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с Украины Окружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.

Общество Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети» В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.

Происшествия У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.

Финансы Украина погасила евробонды на $1 млрд под гарантии США Министерство финансов Украины погасило первый выпуск облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) на $1 млрд под гарантии США.

Политика США ввели санкции против чеченского спецотряда Санкции введены Минфином США в рамках «закона Магнитского».

Транспорт Завершена проходка левого перегонного тоннеля на западном участке БКЛ Строители завершили проходку левого перегонного тоннеля от станции "Карамышевская" до "Улицы Народного ополчения" Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена, сообщает пресс-служба Стройкомплекса столицы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

Политика Путин поздравил президента Казахстана с днем рождения Президент России Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, которому 17 мая исполнилось 66 лет.

Технологии AliExpress будет доставлять заказы в «Пятерочку» и «Перекресток» Х5 Retail Group подписала договор с AliExpress о доставке товаров в постаматы и пункты выдачи в своих магазинах.