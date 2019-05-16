Футбол

Хеведес из-за травмы выбыл до конца сезонаБомбардир.ру вчера в 15:57

Ростов — Локомотив
0 – 2
Матч завершён
Кубок России, Полуфинал, 15 мая
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Бактиер Зайнутдинов
7′
37′
Соломон Кверквелия
44′
Рифат Жемалетдинов
45′+2′
Рифат Жемалетдинов
62′
Федор Смолов
Алексей Ионов
Элдор Шомуродов
62′
70′
Бенедикт Хеведес
Тарас Михалик
Бактиер Зайнутдинов
Тимофей Калачев
71′
Данил Глебов
76′
Константин Плиев
79′
84′
Эдер
Дмитрий Тарасов
Константин Плиев
Артем Щадин
86′
90′+1′
Федор Смолов
Хвича Кварацхелия
Защитник Бенедикт Хеведес вышел в стартовом составе московского клуба и на 70-й минуте уступил место на поле Тарасу Михалику. По информации пресс-службы, 31-летний немец выбыл из строя до конца сезона.
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Немецкий футболист, защитник московского клуба «Локомотив» и сборной Германии. Чемпион мира 2014 года. В составе молодёжной сборной Германии стал чемпионом Европы 2009 года.
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