«Хетафе» в меньшинстве вырвал ничью у «Вальядолида»Sportbox.RU 07:56

«Вальядолид» на своем поле не смог удержать победу над «Хетафе» в матче 32-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:2. Гости вырвали ничью благодаря голу нападающего Хорхе Молины на 6-й минуте компенсированного времени.

«Хетафе» в меньшинстве вырвал ничью у «Вальядолида»

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