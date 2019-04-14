Футбол

«Хетафе» в меньшинстве вырвал ничью в матче с «Вальядолидом»ProstoProSport 07:55

«Хетафе» сыграл вничью с «Вальядолидом» в гостевом матче 32-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:2. Счет на 14-й минуте открыл игрок гостей Мауро Арамбарри.
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«Хетафе» вырвал ничью в матче с «Вальядолидом», забив в компенсированное время

Чемпионат07:55

«Хетафе» в меньшинстве вырвал ничью в игре с «Вальядолидом» в компенсированное время

Sport24.ru08:05

«Хетафе» в меньшинстве сыграл вничью с «Вальядолидом» в чемпионате Испании

РИА Новости08:01

«Хетафе» в меньшинстве вырвал ничью у «Вальядолида»

Sportbox.RU07:56

«Хетафе» в концовке встречи вырвал ничью у «Вальядолида»

Спорт-Экспресс08:18

«Хетафе» вырвал ничью у «Вальядолида»

Советский спорт07:55

«Хетафе» в меньшинстве вырвал ничью в матче с «Вальядолидом»

ProstoProSport07:55
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Политика

Порошенко прибыл на дебаты с Зеленским на стадион «Олимпийский»

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко в воскресенье днем прибыл на стадион "Олимпийский" и выразил надежду, что его оппонент Владимир Зеленский также придет для дискуссии по поводу будущего страны.
Обновлено в 07:29
Футбол

Андрей Аршавин стал вторым пилотом истребителя

Аршавин заявил о желании завершить карьеру игрока в ноябре прошлого года.
Обновлено в 07:16
Политика

Новак и Ушаков констатировали усталость мира от санкций

Со своей стороны, помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что от вводимых Америкой санкций "давно было пора устать".
Обновлено в 07:33
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено вчера в 11:23
Происшествия

В Тыве из ИВС сбежали девять задержанных

В республике Тыва полиция разыскивает девятерых задержанных, сбежавших из изолятора временного содержания «Барун-Хемчикский».
Обновлено в 05:25
Происшествия

Автобус с российскими моряками попал в ДТП в Норвегии

На севере Норвегии автобус, в котором находились российские моряки, съехал в кювет и застрял из-за непогоды в районе Ботсфьорда, передает Radio Nord Norge.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Опубликовано видео конфликта Милонова с сотрудником штрафстоянки

РЕН ТВ опубликовал видео инцидента с участием депутата Госдумы Виталия Милонова на штрафстоянке в Петербурге.
Обновлено в 07:51
Происшествия

В Непале столкнулись самолет и вертолет

В аэропорту на востоке Непала самолет при рулении столкнулся со стоявшим рядом вертолетом.
Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес

Дочь Алексея Панина не хочет видеться со своей матерью

Дочь известного актера Алексея Панина Анна не желает видеться со своей матерью Юлией Юдинцевой.
Обновлено в 02:35
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервы

Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, поскольку в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:21
Важное за сутки

Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия»

В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
Обновлено в 04:27
Политика

На митинге в поддержку Порошенко в Киеве произошла давка

Обновлено в 07:58
Автоспорт

Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»

Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес

Отец Децла заявил, что вдова рэпера скрывает сына от семьи

Отец Кирилла Толмацкого (Децла) заявил, что вдова музыканта, Юлия, скрывает от семьи сына Тони.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия

В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчин

В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие

Украинский солдат прострелил ногу командиру из-за издевательств

Обновлено вчера в 15:23
Гаджеты

«Очередная фейк-распродажа?» Клиента интернет-магазин МТС «кинули», отказав в скидке - сеть

Листая страницы социальных сетей, молодой человек увидел, что на сайте МТС проходит распродажа прошлогоднего флагмана Samsung Galaxy Note 9 128 GB по хорошей цене в 39 990.
Обновлено в 08:40
Происшествия

МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком

Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия

В Подмосковье задержали двух мужчин с 30 кг наркотиков

Полицейские задержали в Подмосковье двух мужчин, в автомобиле которых обнаружено более 30 кг наркотиков, сообщила ТАСС в субботу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 06:34
Футбол

Эрнандес - о матче с «Локо»: «ЦСКА сделает все необходимые выводы и подойдет к дерби в полной боевой готовности»

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес после поражения от "Оренбурга" в матче 23-го тура чемпионата России (2:3) отметил, что его команда сделает все необходимые выводы из этого результата.
Обновлено в 08:10
Происшествия

Ликвидированы двое террористов в ходе КТО в Тюмени

По информации ФСБ России по Тюменской области, в пятницу в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий силовики получили информацию о расположении в одном из частных домов в Тюмени вооруженных боевиков международной террористической организации "Исламское государство"1, запрещенной в России.
Обновлено 12 апреля в 16:18
Политика

Сын Шухевича рассказал, как США могут использовать Украину против ЕС

Сын командира сотрудничавшей с гитлеровцами УПА*, депутат Верховной Рады Юрий Шухевич заявил в эфире телеканала ZIK, что США смогут использовать Украину против России и Европы.
Обновлено в 08:05
Происшествия

Киевская полиция проверяет сообщение о минировании Майдана

Обновлено в 08:10
Происшествия

В ювелирном магазине в Швеции прогремел мощный взрыв

В шведском Норрчепинге в кладовой ювелирного магазина прогремел мощный взрыв, сообщает телеканал SVT со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 01:12
Наука

Перенести сознание из мозга в компьютер поможет уральский минерал

Обновлено в 06:10
Авто

Назван топ-3 лучших подержанных кроссоверов за 600 тыс. рублей

Обновлено в 01:30
Общество

ЦОДД призвал водителей соблюдать дистанцию из-за гололеда

Автомобилистам в воскресенье, 14 апреля, рекомендуют соблюдать дистанцию на дорогах в связи с гололедом.
Обновлено в 06:35
Авто

Маленький трактор: LADA 4х4 стала «мечтой тракториста»

Вместо переднего бампера появился отвал для земляных и строительных работ, а вместо заднего – рама.
Обновлено в 02:23
Культура

Скончалась художница Ксения Успенская

Российская художница Ксения Успенская скончалась в возрасте 96 лет в Воронеже, сообщают местные СМИ.
Обновлено вчера в 19:30
Политика

Борисов: космическая программа США зависит от РД-180

Обновлено в 07:00
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