Футбол
«Хетафе» в меньшинстве вырвал ничью в матче с «Вальядолидом»ProstoProSport 07:55
«Хетафе» сыграл вничью с «Вальядолидом» в гостевом матче 32-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:2. Счет на 14-й минуте открыл игрок гостей Мауро Арамбарри.
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