Футбол

«Хетафе» в концовке встречи вырвал ничью у «Вальядолида»Спорт-Экспресс 08:18

"Вальядолид" и "Хетафе" сыграли вничью в матче 32-го тура чемпионата Испании – 2:2. В составе хозяев поля забили Серхи Гвардиола и Энес Унал. За гостей отличились Мауро Арамбарри и Хорхе Молина. "Вальядолид" набрал 32 очка и занимает 17-е место в турнирной таблице ла лиги.
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«Хетафе» в концовке встречи вырвал ничью у «Вальядолида»

Спорт-Экспресс08:18

«Хетафе» вырвал ничью у «Вальядолида»

Советский спорт07:55

«Хетафе» в меньшинстве сыграл вничью с «Вальядолидом» в чемпионате Испании

РИА Новости08:01

«Хетафе» в меньшинстве вырвал ничью у «Вальядолида»

Sportbox.RU07:56

«Хетафе» вырвал ничью в матче с «Вальядолидом», забив в компенсированное время

Чемпионат07:55

«Хетафе» в меньшинстве вырвал ничью в игре с «Вальядолидом» в компенсированное время

Sport24.ru08:05

«Хетафе» в меньшинстве вырвал ничью в матче с «Вальядолидом»

ProstoProSport07:55
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