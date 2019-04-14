Футбол
«Хетафе» в концовке встречи вырвал ничью у «Вальядолида»Спорт-Экспресс 08:18
"Вальядолид" и "Хетафе" сыграли вничью в матче 32-го тура чемпионата Испании – 2:2. В составе хозяев поля забили Серхи Гвардиола и Энес Унал. За гостей отличились Мауро Арамбарри и Хорхе Молина. "Вальядолид" набрал 32 очка и занимает 17-е место в турнирной таблице ла лиги.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:26, Ашберн
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