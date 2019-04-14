«Хетафе» в концовке встречи вырвал ничью у «Вальядолида»Спорт-Экспресс 08:18

"Вальядолид" и "Хетафе" сыграли вничью в матче 32-го тура чемпионата Испании – 2:2. В составе хозяев поля забили Серхи Гвардиола и Энес Унал. За гостей отличились Мауро Арамбарри и Хорхе Молина. "Вальядолид" набрал 32 очка и занимает 17-е место в турнирной таблице ла лиги.

«Хетафе» в концовке встречи вырвал ничью у «Вальядолида»

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