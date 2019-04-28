Футбол

«Хетафе» в гостевой игре уступил «Реалу Сосьедад»Матч ТВ 12:22

«Хетафе» проиграл «Реалу Сосьедад» в матче 35-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Сан-Себастьяне и завершилась победой гостей со счетом 2:1. В составе победителей отличились Виллиан Жозе и Микель Оярсабаль, у гостей отличился Самуэль Сайс.
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