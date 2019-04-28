Футбол
«Хетафе» в гостевой игре уступил «Реалу Сосьедад»Матч ТВ 12:22
«Хетафе» проиграл «Реалу Сосьедад» в матче 35-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Сан-Себастьяне и завершилась победой гостей со счетом 2:1. В составе победителей отличились Виллиан Жозе и Микель Оярсабаль, у гостей отличился Самуэль Сайс.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 14:58, Ашберн
Авто
Renault объявила дату презентации нового кросс-купе Arkana
Официальная презентация серийного купе-кроссовера Renaut Arkana состоится 22 мая 2019 года на специальном мероприятии в Москве.
Обновлено в 07:20
Спорт
12-летняя российская фигуристка исполнила прыжок в пять оборотов
Российская фигуристка Олеся Калинина на очередной тренировке исполнила прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 14:06
Политика
Умер авиаконструктор Генрих Новожилов
Обновлено в 14:46
Происшествия
Аэропорт Гатвик снова атаковал дрон
Ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемых в срыве работы аэропорта Гатвик после того, как он вновь приостановил работу из-за дронов.
Обновлено в 13:43
Авто
Lifan X50 возглавил ТОП-5 самых «ломучих» авто
Обновлено в 14:00
Футбол
Тренер «Лидса» заставил своих игроков намеренно пропустить гол
Арбитр не остановил игру, а футболисты "Лидса", в свою очередь, отказались выбивать мяч в аут по правилам фэйр-плей, продолжили атаку и забили гол.
Обновлено в 12:07
Наука
Ученые выяснили, к чему приводят стресс на работе и недосып
Стресс на работе вместе с нарушением сна у людей с гипертонией связаны с трехкратным повышением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 09:15
Авто
ВАЗ 2104 с мотором Toyota Supra и Audi A8 сразились в гонке на прямой
В качестве показательных выступлений блогеры устроили заезд между ВАЗ-2104 и Audi A8 с 6-литровым W12 на 450 л.с. Что из этого получилось — можно посмотреть в видео.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Последствия взрыва в Санкт-Петербурге попали на видео
В сети появилось видео с места взрыва в Санкт-Петербурге, передает «Пятый канал».
Обновлено в 13:53
Культура
Пригожин объяснил победу дочери Алсу на шоу «Голос»
Пригожин в своем Instagram призвал спокойно разобраться в причинах победы Микеллы.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Масштабы пожара на складе «Магнита» под Воронежем показали с высоты
В редакцию «Ё!» прислали сделанное квадрокоптером видео масштабного пожара в распределительном центре «Магнита» в селе Нечаевка Новоусманского района.
Обновлено в 05:07
Кино
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
В России прокат фильма «Мстители: Финал» стартует 29 апреля, позже, чем в большинстве стран Европы.
Обновлено в 12:57
Культура
Назарбаев и Джеки Чан обсудили возможные совместные кинопроекты
Джеки Чан в свою очередь рассказал о своих творческих планах, а также поделился видением реализации совместных проектов в киноиндустрии.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Автомобиль во время автошоу в Орле врезался в зрителей
Легковой автомобиль врезался в толпу зрителей в Орле. Инцидент произошел 27 апреля у торгового комплекса.
Обновлено в 14:51
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".
Обновлено в 12:04
Происшествия
У Boeing 767 в небе загорелся двигатель
У самолета Boeing 767 загорелся двигатель при полете в небе, пишет The Sun.
Обновлено в 14:28
Недвижимость
В России увеличилась стоимость съемного жилья
В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.
Обновлено в 08:41
Футбол
«Зенит» победил «Крылья Советов»
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес
Сергей Мазаев: «Новая жена должна раздеть догола Александра Цекало»
Против Дарины ополчились и другие звезды шоу-бизнеса. Актриса Наталья Андрейченко назвала союз продюсера с художницей браком по расчету.
Обновлено в 10:30
Кино
Лидер Китая Си Цзиньпин оказался поклонником «Игры престолов»
Обновлено в 12:28
Общество
Нева за сутки обмелела почти на полметра
Обновлено в 11:58
Космос
Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере
Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено вчера в 02:00
Происшествия
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 13:43