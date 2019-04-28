Футбол

«Хетафе» уступил «Реалу Сосьедад», но остался в зоне Лиги чемпионовSport24.ru 12:12

У «Хетафе» 55 очков, но столько же у идущей пятой «Севильи», которая уступает лишь по дополнительным показателям. «Реал Сосьедад» (44 очка) поднялся на 9-ю строчку. За три тура до окончания чемпионата команда на 6 очков отстает от зоны Лиги Европы.
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«Реал» Сосьедад обыграл «Хетафе» в матче Примеры

Чемпионат12:53

«Хетафе» уступил «Реалу Сосьедад», но остался в зоне Лиги чемпионов

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«Хетафе» в гостевой игре уступил «Реалу Сосьедад»

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«Хетафе» проиграл в Сан-Себастьяне и упустил возможность оторваться от «Севильи» в борьбе за Лигу чемпионов

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"Реал "Сосьедад" обыграл "Хетафе" в матче чемпионата Испании

РИА Новости12:40
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Испанский футболист, играющий на позициях атакующего полузащитника и нападающего испанского клуба «Хетафе». Большую часть карьеры провел в фарм-клубах испанских команд, выступающих в Сегунде и Сегунде Б, а также в клубе «Уэска» из одноименного города, за который сыграл 69 матчей и забил 15 мячей.
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