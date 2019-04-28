«Хетафе» уступил «Реалу Сосьедад», но остался в зоне Лиги чемпионовSport24.ru 12:12

У «Хетафе» 55 очков, но столько же у идущей пятой «Севильи», которая уступает лишь по дополнительным показателям. «Реал Сосьедад» (44 очка) поднялся на 9-ю строчку. За три тура до окончания чемпионата команда на 6 очков отстает от зоны Лиги Европы.

«Хетафе» уступил «Реалу Сосьедад», но остался в зоне Лиги чемпионов

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