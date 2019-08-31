"Хетафе" на своем поле сыграл вничью с "Алавесом" в матче третьего тура чемпионата Испании по футболу. Встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 1:1. В составе "Хетафе" отличился Хорхе Молина (24-я минута), у гостей гол забил Хоселу (31).

«Хетафе» сыграл вничью с «Алавесом» в чемпионате Испании

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