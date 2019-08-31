Футбол
РИА Новости«Хетафе» сыграл вничью с «Алавесом» в чемпионате Испании
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сьюдад де Валенсия»
|63′
Мичел Эрреро
Рохер Марти
Серхио Леон Лимонес
|64′
Серхио Постиго
|69′
|71′
Вальдо Рубио
Тони Вилья
|75′
Серхио Гвардиола Наварро
Никола Вукчевич
|75′
Борха Майораль
Энис Барди
|78′
Серхио Леон Лимонес
|83′
|85′
Мичел Эрреро
Ануар Туами
Рубен Рочина
Эрик Кабако
|89′
|90′
Начо Мартинес
Мигель Де ла Фуэнте
Хосе Луис Моралес
|90′+3′
|52%
|Владение мячом
|48%
|77%
|Процент точных передач
|75%
|7
|Удары в сторону ворот
|9
|3
|Удары в створ ворот
|4
|4
|Сейвы вратарём
|1
|2
|Офсайды
|2
|6
|Угловые
|6
|8
|Отборы
|6
|9
|Фолы
|10
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Леванте
Расстановка 4‑4‑2
13
Фернандес
20
Мирамон
14
Везу
15
Постиго
19
Клерк
18
Кабако
17
Вукчевич
24
Кампанья
11
Моралес
10
Барди
7
Леон
1
Масип
2
Порро
4
Кико
27
Салису
29
Де ла Фуэнте
10
Плано
8
Ануар
16
Сан-Эметерио
19
Вилья
7
Гвардиола
9
Унал
Вальядолид
Расстановка 4‑4‑2
"Хетафе" на своем поле сыграл вничью с "Алавесом" в матче третьего тура чемпионата Испании по футболу. Встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 1:1. В составе "Хетафе" отличился Хорхе Молина (24-я минута), у гостей гол забил Хоселу (31).
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 17:41, Вашингтон
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