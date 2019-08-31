"Хетафе" на своем поле сыграл вничью с "Алавесом" в матче третьего тура чемпионата Испании по футболу. Встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 1:1. В составе "Хетафе" отличился Хорхе Молина (24-я минута), у гостей гол забил Хоселу (31).

«Хетафе» сыграл вничью с «Алавесом» в чемпионате Испании

Происшествия Житель Саратова убил своего двухмесячного ребенка По данным следствия, днем 31 августа 26-летняя мать ребенка ушла в магазин, оставив дома двухлетнего сына и двухмесячную дочь с их 38-летним отцом.

Политика Владимир Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга Кандидат от КПРФ, известный кинорежиссер и депутат Государственной думы Владимир Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.

Происшествия В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.

Политика США рассматривают возможность санкций за «Северный поток-2» США рассматривают возможность введения санкций в связи с реализацией проекта "Северный поток - 2", направленного на транспортировку российского газа в Европу.

Армия и оружие Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.

Политика Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов.

Политика Зеленский назвал самый сложный момент на посту президента Как заявил Зеленский в интервью телеканалу «1+1», этим моментом был второй разговор с президентом России Владимиром Путиным после гибели четырёх украинских военных в Донбассе.

Происшествия Сенатор Мархаев напал на журналистку после вопроса о подпольных казино Член Совфеда от Иркутской области Вячеслав Мархаев напал на журналиста после вопроса о подпольных казино в Улан-Удэ.

Футбол Уле Гуннар Сульшер: «МЮ» должен был побеждать «Саутгемптон» Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал ничью с «Саутгемптоном» в матче 4-го тура чемпионата Англии (1:1). Единственный мяч за «МЮ» забил новичок команды Дэниэл Джеймс, который провел 3 гола в четырех играх за клуб.

Наука Следы самых древних поселенцев Северной Америки нашли в Айдахо Радиоуглеродный анализ каменных орудий и прочих артефактов, найденных на месте доисторической стоянки на реке Салмон в штате Айдахо, датирует их возраст в 15 280 – 16 560 лет, тогда как ранее считалось, что заселение началось 14 800 лет назад во время установления ледового перешейка из Сибири.

Происшествия Французский гонщик Антуан Юбер умер после аварии на этапе «Формулы-2» Французский пилот Антуан Юбер из команды BWT Arden умер от полученных травм после серьезной аварии во время гонки на этапе "Формулы-2" в Бельгии, сообщила Международная автомобильная федерация.

Политика Зеленский пообещал отставку нового правительства в случае невозможности снизить тарифы Новое украинское правительства во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком будет отправлено в отставку, если не сможет найти модель, которая позволит снизить тарифы на коммунальные услуги.

Футбол Волгоградский «Ротор» проиграл «Торпедо» при рекордной посещаемости Центральным матчем 11-го тура первенства ФНЛ, несомненно, стало противостояние «Ротора» и московского «Торпедо» на стадионе «Волгоград Арена».

Происшествия При падении вертолета в реку в Подмосковье погибли два человека На борту вертолета, рухнувшего в реку Клязьму в подмосковном городе Долгопрудный, находились два человека.

Музыка Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.

Культура Волгоградцы увидели историческую реконструкцию на фестивале «Царицын» Фестиваль исторической реконструкции «Царицын» проходит не впервые, и всегда он собирает сотни зрителей.

Политика ЦИК обвинила AP в пропаганде после выхода интервью с Памфиловой Как отмечает ЦИК, на сайте AP вышло не заявленное видеоинтервью с Памфиловой, а авторский материал корреспондента, который содержит «оценочную, политизированную трактовку заявленной темы».

Общество Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.