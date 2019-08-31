Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Хетафе» сыграл вничью с «Алавесом» в чемпионате Испании

Леванте — Вальядолид
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сьюдад де Валенсия»
63′
Мичел Эрреро
Рохер Марти
Серхио Леон Лимонес
64′
Серхио Постиго
69′
71′
Вальдо Рубио
Тони Вилья
75′
Серхио Гвардиола Наварро
Никола Вукчевич
75′
Борха Майораль
Энис Барди
78′
Серхио Леон Лимонес
83′
85′
Мичел Эрреро
Ануар Туами
Рубен Рочина
Эрик Кабако
89′
90′
Начо Мартинес
Мигель Де ла Фуэнте
Хосе Луис Моралес
90′+3′
2 фото
"Хетафе" на своем поле сыграл вничью с "Алавесом" в матче третьего тура чемпионата Испании по футболу. Встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 1:1. В составе "Хетафе" отличился Хорхе Молина (24-я минута), у гостей гол забил Хоселу (31).
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