Футбол
«Хетафе» разгромил «Севилью» в матче за четвёртое местоЕвро-футбол.ру 10:02
На 53-й минуте Молина Видаль оформил дубль и довел счет до разгромного - 3:0. "Хетафе" потеснил "Севилью" с четвертого места и опережает ее на два очка.
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Эффективность спортивных тренировок и в целом занятия спортом зависит от времени суток, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
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Президент Украины Петр Порошенко признал свое поражение на выборах, однако заявил, что не уйдет их политики.
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Умельцы создали гибрид Запорожца и Porsche
Умельцы из Белоруссии скрестили Запорожец и родстер Porsche Boxster S. Созданием гибрида занималась мастерская известного кастомайзера Юрия Шифа.
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Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 150 человек
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«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию
Отмечается, что в ближайшее время стороны обсудят технические вопросы и компенсацию за поставки некачественной нефти.
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Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании
Обновлено в 10:12
Политика
19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко
Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).
Обновлено 19 апреля в 07:41
Кино
Красноярцы бронируют билеты на новых «Мстителей» за неделю до премьеры
Премьера фильма в России намечена на 29 апреля, но уже сейчас красноярцы пачками скупают билеты.
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На Украине раньше времени опубликовали результаты экзитполов
На сайте украинского Национального экзитпола появились первые данные о результатах опросов, проведенных среди избирателей на выходе с участков после голосования во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 12:26
Общество
Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения
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Обновлено в 05:59
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Кучма пожалел нового президента Украины
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Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме
Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.
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Непредсказуемая миграция гиганских черепах говорит об изменении климата
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Происшествия
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Два человека погибли при пожаре в 5-этажном жилом доме в городе Старая Купавна Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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Политика
Петр Порошенко признал поражение на выборах президента Украины
По данным национального экзитпола, во втором туре президентских выборов кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский набирает 73,2%, в то время как действующий президент Петр Порошенко - 25,3%.
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Футбол
Спартак — Енисей 2:0
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Российские хоккеисты проиграли США на ЮЧМ
Встреча завершилась со счетом 3:6. В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Егор Чинахов, Родион Амиров и Егор Спиридонов.
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Общество
Дмитрий Быков пришел в сознание
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