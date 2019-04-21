Футбол

«Хетафе» разгромил «Севилью» в матче за четвёртое местоЕвро-футбол.ру 10:02

На 53-й минуте Молина Видаль оформил дубль и довел счет до разгромного - 3:0. "Хетафе" потеснил "Севилью" с четвертого места и опережает ее на два очка.
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«Севилья» разгромно уступила «Хетафе»

Спорт-Экспресс10:04

«Севилья» крупно уступила на выезде «Хетафе»

Советский спорт10:04

Примера. «Севилья» разгромно проиграла «Хетафе». Промес провел на поле один тайм

Бомбардир.ру09:58

«Хетафе» разгромил «Севилью» и поднялся на 4-е место в Ла Лиге

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«Хетафе» поднялся на 4-е место в Ла Лиге после победы над «Севильей»

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«Хетафе» разгромил «Севилью» и вышел на 4-е место в примере

Матч ТВ10:02
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Политика

Зеленский прокомментировал результаты экзитпола

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Эффективность занятий спортом и тренировок зависит от времени суток

Эффективность спортивных тренировок и в целом занятия спортом зависит от времени суток, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
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Президент Украины Петр Порошенко признал свое поражение на выборах, однако заявил, что не уйдет их политики.
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Умельцы из Белоруссии скрестили Запорожец и родстер Porsche Boxster S. Созданием гибрида занималась мастерская известного кастомайзера Юрия Шифа.
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В Сети появилось видео падения вице-спикера Рады на колени

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Особенности вариатора – 6 стереотипов водителей

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Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 150 человек

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В Кривом Роге в список избирателей внесли восьмилетнего мальчика

"Правоохранители проверяют, каким образом был внесен в список избирателей одного из участков Кривого Рога восьмилетний мальчик", - говорится в сообщении агентства.
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В ДТП со «скорой» на Кубани погибли два человека и трое пострадали

В результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Крымском районе Краснодарского края погибли два человека, ещё трое пострадали.
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«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию

Отмечается, что в ближайшее время стороны обсудят технические вопросы и компенсацию за поставки некачественной нефти.
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Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
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Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании

Обновлено в 10:12
Политика

19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко

Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).
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Красноярцы бронируют билеты на новых «Мстителей» за неделю до премьеры

Премьера фильма в России намечена на 29 апреля, но уже сейчас красноярцы пачками скупают билеты.
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На сайте украинского Национального экзитпола появились первые данные о результатах опросов, проведенных среди избирателей на выходе с участков после голосования во втором туре президентских выборов.
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Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения

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Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме

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Непредсказуемая миграция гиганских черепах говорит об изменении климата

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В Подмосковье два человека погибли при пожаре в жилом доме

Два человека погибли при пожаре в 5-этажном жилом доме в городе Старая Купавна Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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По данным национального экзитпола, во втором туре президентских выборов кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский набирает 73,2%, в то время как действующий президент Петр Порошенко - 25,3%.
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Спартак — Енисей 2:0

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Российские хоккеисты проиграли США на ЮЧМ

Встреча завершилась со счетом 3:6. В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Егор Чинахов, Родион Амиров и Егор Спиридонов.
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«Если Верховная Рада на следующей неделе примет закон о языке, я буду счастлив и горд, что именно я, как Президент Украины, буду иметь возможность его подписать, и точно подпишу», – отметил он.
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