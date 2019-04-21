«Хетафе» разгромил «Севилью» в матче за четвёртое местоЕвро-футбол.ру 10:02

На 53-й минуте Молина Видаль оформил дубль и довел счет до разгромного - 3:0. "Хетафе" потеснил "Севилью" с четвертого места и опережает ее на два очка.

«Хетафе» разгромил «Севилью» в матче за четвёртое место

Политика В штаб Зеленского пришла полиция В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.

Энергетика Белоруссия временно ограничила экспорт нефтепродуктов Председатель белорусского концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов сообщил о временном ограничении экспорта нефтепродуктов в связи с ухудшением качества российского сырья.

Общество Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.

Общество Российских дачников штрафуют за теплицы Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.

Футбол «Краснодар» только однажды обыграл «Зенит» на своем поле "Зенит", благодаря голу Артема Дзюбы на пятой добавленной минуте, добился четвертой гостевой победы над "Краснодаром" в семи матчах чемпионата страны.

Наука Сильная магнитная буря ожидается 22 апреля В понедельник, 22 апреля, Землю накроет сильная магнитная буря.

Музыка Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».

Общество Дмитрий Быков пришел в сознание Писатель и журналист Дмитрий Быков пришел в сознание. Об этом сообщает телеканал «360».

Футбол Гулиев выйдет в стартовом составе «Спартака» в матче с «Енисеем» Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Енисея» на матч 24-го тура российской Премьер-Лиги, который пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена» в Москве (начало — в 19:00 мск).

Политика Главу Минздрава Украины раскритиковали за фашистский лозунг Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун опубликовала посвященную выборам запись, сопроводив ее хештегом с фашистским лозунгом.

Политика Лавров рассказал, что Россия не будет извиняться Лавров подчеркнул, что если где-то ожидают от Российской Федерации извинений, то стране не за что извиняться, передаёт РИА Новости.

Спорт Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» Алина Загитова приняла участие в первом ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло на арене Ice Palace в Краснодаре.

Общество Названы пять самых опасных животных России Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.

Шоу-бизнес Татьяна Навка показала редкое фото с мужем и дочкой На снимке запечатлены Татьяна с дочкой Надеждой и супругом Дмитрием Песковым.

Хоккей Свечников: Овечкин первым предложил подраться Нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников, ставший участником драки с Александром Овечкиным в третьей игре серии первого раунда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вашингтон Кэпиталз», заявил, что капитан «столичных» был инициатором конфликта.

Политика Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.