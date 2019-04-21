Футбол

«Хетафе» разгромил «Севилью» в матче за четвёртое местоЕвро-футбол.ру 10:02

На 53-й минуте Молина Видаль оформил дубль и довел счет до разгромного - 3:0. "Хетафе" потеснил "Севилью" с четвертого места и опережает ее на два очка.
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Футболисты «Хетафе» на своем поле разгромили «Севилью»

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«Краснодар» только однажды обыграл «Зенит» на своем поле

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Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.
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Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
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