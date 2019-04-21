Футбол
«Хетафе» разгромил «Севилью» в матче за четвёртое местоЕвро-футбол.ру 10:02
На 53-й минуте Молина Видаль оформил дубль и довел счет до разгромного - 3:0. "Хетафе" потеснил "Севилью" с четвертого места и опережает ее на два очка.
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