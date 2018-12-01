Футбол
В матче 14-го тура чемпионата Испании Хетафе на своем поле разгромил Эспаньол 3:0. У победителей встречи голами отметились Хорхе Молина (55-я минута), Хайме Мата (65-я минута), Виторину Антунеш (80).
Советский спорт14:27
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Футбол
Бэйл не забил в 10-м матче Примеры подряд — это его антирекорд
Нападающий «Реала» Гарет Бэйл не смог отличиться в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (2:0). Таким образом, серия форварда без голов в Примере продлилась до 10 игр (793 минуты).
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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов положительно оценил отмену матча 16-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».
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Франк Лебеф: «В мое время Неймар за симуляции отправился бы в лазарет»
Бывший защитник сборной Франции Франк Лебеф раскритиковал нападающего "ПСЖ" Неймара за постоянные симуляции.
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Раньери: «Я сделаю всё, чтобы спасти „Фулхэм“»
Главный тренер "Фулхэма" Клаудио Раньери верит, что ему будет по силам спасти команду от вылета из АПЛ.
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Обновлено в 19:25
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Аршавин попал в число 22 лучших футболистов Казахстана
Экс-форвард сборной России Андрей Аршавин признан одним из лучших игроков чемпионата Казахстана в сезоне-2018.
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