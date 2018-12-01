Футбол

«Хетафе» разгромил «Эспаньол» в 14-м туре примеры
Советский спорт
вчера в 14:27

В матче 14-го тура чемпионата Испании Хетафе на своем поле разгромил Эспаньол 3:0. У победителей встречи голами отметились Хорхе Молина (55-я минута), Хайме Мата (65-я минута), Виторину Антунеш (80).
Советский спортвчера в 14:27

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«Хетафе» — «Эспаньол» — 3:0. Видеообзор матча

Чемпионатвчера в 21:14

«Хетафе» разгромил «Эспаньол» в 14-м туре примеры

Советский спортвчера в 14:27

«Хетафе» разгромил «Эспаньол»

Евро-футбол.рувчера в 14:26

«Хетафе» разгромил «Эспаньол»

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«Хетафе» разгромил «Эспаньол»

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«Хетафе» разгромил «Эспаньол»

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«Хетафе» разгромил «Эспаньол» и выбил «Реал» из зоны еврокубков

Sport24.ruвчера в 14:22
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Эспаньол
Испанский футбольный клуб
Футбольный клуб из города Барселона, в одноимённой провинции Испании. «Эспаньол» является первым в стране футбольным клубом, созданным исключительно испанцами, в ответ на основание иностранцами «Барселоны». Название «Espanyol», и означающее «испанский», было выбрано, чтобы подчеркнуть испанское происхождение. «Эспаньол» является шестым футбольным клубом по суммарному количеству очков, набранных в Примере.
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