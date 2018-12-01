Футбол
В матче 14-го тура чемпионата Испании Хетафе на своем поле разгромил Эспаньол 3:0. У победителей встречи голами отметились Хорхе Молина (55-я минута), Хайме Мата (65-я минута), Виторину Антунеш (80).
Советский спорт14:27
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