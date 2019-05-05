Футбол
«Хетафе» обыграл «Жирону» и закрепился в зоне Лиги чемпионовМатч ТВ 07:54
«Хетафе» на своем поле переиграл «Жирону» в матче 36-го тура испанской примеры. Встреча завершилась со счетом 2:0. На 16-й минуте матча отличился лучший бомбардир хозяев Хорхе Молина. Во втором тайме преимущество «Хетафе» удвоил Анхель Родригес, вышедший на замену.
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