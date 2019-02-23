Футбол

«Хетафе» обыграл «Райо Вальекано» и поднялся в топ-4Евро-футбол.ру 09:28

Хозяева выиграли со счетом 2:1. В составе победителей отличились Мата и Молина. За "Райо Вальекано" забил де Томас. "Хетафе" набрал 39 очков и поднялся на 4 место в турнирной таблице.
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«Хетафе» дома обыграл «Райо Вальекано»

Матч ТВ08:56

Роскошный гол из-за пределов штрафной — в обзоре матча «Хетафе» — «Райо»

Чемпионат10:06

«Хетафе» добыл волевую победу над «Райо Вальекано» и поднялся на четвертое место в примере

Советский спорт09:01

«Хетафе» дома обыграл «Райо Вальекано» в матче чемпионата Испании

РИА Новости08:59

«Хетафе» выиграл у «Райо Вальекано» и поднялся на 4-ю строчку чемпионата Испании

Спорт-Экспресс09:08

«Хетафе» дома обыграл «Райо Вальекано»

Sportbox.RU08:56

«Хетафе» обыграл «Райо Вальекано» и поднялся на четвертую строчку в Ла Лиге

Sport24.ru08:52
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В Бурятии отдел полиции проверят после стриптиза на корпоративе

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Гуайдо объявил о бегстве венесуэльских чиновников в Турцию

Несколько высокопоставленных чиновников Венесуэлы бежали в Турцию, заявил глава национальной ассамблеи страны, возглавивший оппозицию, Хуан Гуаидо.
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Политика

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Происшествия

В Париже в ходе протестов задержали шесть человек

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Обновлено в 10:36
Политика

Порошенко поддержал «забывших о празднике» 23 февраля украинцев

Президент Украины Петр Порошенко поддержал тех сограждан, кто забыл про День защитника Отечества.
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Экономика

Уоррен Баффетт потерял за день $4,3 млрд

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Спорт

Ретивых заменит Устюгова в командном спринте

В воскресенье, на проходящем в австрийском Зефельде чемпионате мира по лыжным видам спорта будут разыграны медали в командном спринте у женщин и мужчин.
Обновлено в 10:47
Музыка

Дима Билан получил двойной перелом ноги

Певец Дмитрий Билан не стал отменять концерты из-за перелома ноги. Выступление состоялось в Санкт-Петербурге, несмотря на протесты врачей.
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Культура

Умер 30-летний внук звезды «Унесенных ветром», актер Кларк Гейбл III

Обновлено в 06:23
Общество

Россиянина заблокировали в Facebook за поздравление с 23 февраля

Блогер из Екатеринбурга Сергей Колясников, известный в Сети под псевдонимом Zergulio, сообщил, что его аккаунт в Facebook был заблокирован из-за публикации с поздравлением по случаю Дня защитника Отечества.
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Общество

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Культура

В шутках Comedy Woman нашли оправдание фашизма

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Политика

Глава МИД Британии назвал Словению вассалом СССР

Словения много лет являлась вассальным государством Советского Союза.
Обновлено в 11:00
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Родителей сестёр Опанасюк внесли в список «Миротворца»

Родителей претенденток на участие от Украины в Евровидении-2019 Анны и Марии Опанасюк внесли в базу данных скандального сайта «Миротворец».
Обновлено в 08:12
Футбол

«Спартак» проиграл «Шерифу» в товарищеском матче

Московский "Спартак" проиграл "Шерифу" из Тирасполя в товарищеском матче, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:54
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Ким Чен Ын отправился на встречу с Дональдом Трампом на поезде

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В США чернокожих детей заставили собирать хлопок под песни рабов

Отмечается, что похожие песни пели чернокожие рабы, работавшие на плантациях.
Обновлено в 09:52
Спорт

Айзенбихлер выиграл ЧМ на большом трамплине, Климов – 18-й

Немец Маркус Айзенбихлер выиграл золото на чемпионате мира в Зеефельде в прыжках на лыжах с трамплина HS 130.
Обновлено в 11:19
Общество

Полуголые феминистки устроили акцию у военкомата в Петербурге

В Санкт-Петербурге полуголые феминистки устроили акцию протеста у военкомата. О случившемся рассказали пользователи Twitter.
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Происшествия

Экс-полпреда на Сахалине депортировали из Кишинева в Москву

В Москву из Кишинева депортировали бывшего полномочного представителя президента России в Сахалинской области Виталия Гулия, который обвиняется в экстремизме.
Обновлено в 04:42
Происшествия

В Индии около 50 человек скончались от отравления алкоголем

Обновлено вчера в 20:29
Авто

Новая Lada Vesta: свежие фото и информация

Предполагается, что Lada Vesta получит свежий экстерьер - новые бампера, фары и фонари, решетку радиатора, крышку багажника иной формы, а также диски с измененным дизайном, при этом боковая часть кузова должна остаться прежней.
Обновлено в 02:30
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Украина утратила лидерство по притоку мигрантов в Россию

Если в 2017 году миграционный приток с Украины в Россию составил 47,7 тысячи человек, то в 2018 году - только 14,8 тысячи человек.
Обновлено в 07:52
Армия и оружие

Самолет ВВС США пролетел над Россией

Наблюдательный самолет военно-воздушных сил США Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 и позывным #OSY12F провел полет над территорией России, сообщает портал PlaneRadar.
Обновлено в 03:42
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На Украине полиция расследует поджог белорусского завода

На Украине полиция начала расследование дела о поджоге и уничтожении имущества белорусского асфальтобетонного завода, расположенного в Николаевской области.
Обновлено в 10:53
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Станцию столичного метро «Каховская» закроют на реконструкцию

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Женщина привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

Жительница Самары не смогла похоронить мужа из-за требований работников кладбища и принесла гроб с его телом к зданию регионального правительства, сообщает DEITA.
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После скандального избиения жены Марат Башаров может лишиться работы

Люди не хотят видеть мужчину, избивающего женщин, в роли ведущего шоу. Останется ли Башаров ведущим, узнаем через несколько месяцев.
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Ученые нашли причину быстрого развития рака простаты

Исследователи Ратгерского университета выявили ген, указывающий на высокую вероятность развития рака предстательной железы, сообщает портал Medical Xpress.
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Spanish footballer who plays as a striker for Rayo Vallecano on loan from Real Madrid.
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