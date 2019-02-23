Футбол

«Хетафе» обыграл «Райо Вальекано» и поднялся в топ-4Евро-футбол.ру 09:28

Хозяева выиграли со счетом 2:1. В составе победителей отличились Мата и Молина. За "Райо Вальекано" забил де Томас. "Хетафе" набрал 39 очков и поднялся на 4 место в турнирной таблице.
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«Хетафе» дома обыграл «Райо Вальекано» в матче чемпионата Испании

РИА Новости08:59

Роскошный гол из-за пределов штрафной — в обзоре матча «Хетафе» — «Райо»

Чемпионат10:06

«Хетафе» добыл волевую победу над «Райо Вальекано» и поднялся на четвертое место в примере

Советский спорт09:01

«Хетафе» выиграл у «Райо Вальекано» и поднялся на 4-ю строчку чемпионата Испании

Спорт-Экспресс09:08

«Хетафе» дома обыграл «Райо Вальекано»

Матч ТВ08:56

«Хетафе» дома обыграл «Райо Вальекано»

Sportbox.RU08:56

«Хетафе» обыграл «Райо Вальекано» и поднялся на четвертую строчку в Ла Лиге

Sport24.ru08:52
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:15, Ашберн
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В Бурятии уволили сотрудницу МВД за организацию стриптиза в отделении

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Происшествия

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В Донбассе в буферной зоне между пропускными пунктами Донецкой Народной Республики (ДНР) и Украины подорвался гражданский автомобиль.
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Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо и переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией.
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Обновлено в 09:11
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Украинцы массово ищут в сети картинки с поздравлениями на 23 февраля

Украинцы массово ищут в интернете поздравления и открытки с 23 февраля - Днем защитника отечества, передает украинский интернет-портал Страна.ua со ссылкой на данные Google Trends.
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Политика

В Госдуме оценили заявление Киева об отборе кандидатов на Евровидение

Депутат Государственной думы Дмитрий Белик прокомментировал RT заявление вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко о том, что отбор кандидатов на Евровидение — это «часть гибридной войны России».
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Происшествия

В «Шереметьево» задержали бельгийца, заявившего о наличии у него бомбы

Как сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в экстренных службах, гражданин Бельгии прибыл в Москву из Таиланда транзитным рейсом вечером в пятницу, чтобы в тот же день с пересадкой в "Шереметьево" вылететь в Париж.
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Наука

Ученые назвали причину быстрого развития рака у мужчин

Исследователи из Школы медицинских наук Рутгерса обнаружили в злокачественных опухолях предстательной железы специфический ген, значительно увеличивающий риск распространения рака в организме, передает Medicalxpress.
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Культура

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Феминистки оголили грудь у военкомата в Петербурге

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Украина утратила лидерство по притоку мигрантов в Россию

Украина потеряла первое место в рейтинге притока мигрантов в Российскую Федерацию.
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Умерла модельер и фотограф Марелла Аньелли

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Известный телеведущий умер от передозировки во время секса

Известный американский ведущий новостей Кристофер Берроуз умер от передозировки метамфетамина во время сексуального контакта с мужчиной в гостинице Калифорнии.
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Трамп стал худшим актером по версии антипремии «Золотая малина»

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В США чернокожих детей заставили собирать хлопок под песни рабов

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МВД вручило 93-летнему украинскому ветерану российский паспорт

Украинский ветеран Михаил Ливке в День защитника Отечества получил российский паспорт, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
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Происшествия

Стала известна судьба оставленного в лесу матерью мальчика

Шестилетнего мальчика, оставленного ночью в московском лесопарке «Лосиный остров», могут передать органам опеки после завершения следствия по делу его матери.
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Общество

Росстат подсчитал соотношение мужчин и женщин в России

Росстат подсчитал соотношение числа мужчин и женщин в России в прошлом году. Сведения представлены на сайте ведомства.
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Дворецкий заявил, что принц Уильям не одобрит вечеринку Меган Маркл

60-летний дворецкий Букингемского дворца Пол Баррел заявил, что принц Уильям не одобрит вечеринку герцогини Суссекской Меган Маркл в Нью-Йорке по случаю скорого рождения её первенца.
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Американский стендап-комик Броди Стивенс умер в возрасте 48 лет.
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Как ранее рассказал "РГ" Юрий Варакин, температура в феврале на 5-6 градусов выше нормы, поэтому на европейской территории РФ паводок может пройти раньше обычного.
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Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
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Экономика

Уоррен Баффетт потерял за день $4,3 млрд

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Обновлено вчера в 21:19
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