«Хетафе» обыграл «Атлетик» в матче ПримерыЧемпионат 09:51

В матче 31-го тура испанской Примеры «Хетафе» принимал «Атлетик» из Бильбао. Встреча состоялась на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Футбол Игроки «Зенита» Оздоев и Ракицкий придумали новый ритуал Матч завершился вничью 1:1. В составе "Зенита" снова отличился защитник Ярослав Ракицкий.

Происшествия Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.

Политика Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным «Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.

Гаджеты Xiaomi Redmi 7 разряжался 18 дней на глазах у 28 миллионов человек Трансляцию посмотрели 28 миллионов человек, из них 5 миллионов репостнули запись. Стрим длился 435 часов — это примерно 18 дней и 3 часа.

Происшествия Выжившие моряки рассказали о гибели подлодки «Комсомолец» Торжественно-траурные мероприятия, посвященные 30-й годовщине гибели атомной подводной лодки 3-го поколения «Комсомолец» в Норвежском море, проходят в России 7 апреля.

Хоккей Уилли Дежарден покинул пост главного тренера «Лос-Анджелеса» Дежарден возглавил «Лос-Анджелес» в ноябре 2018 года, сменив Джона Стивенса, под руководством которого команда провалила начало регулярного чемпионата.

Политика МИД Венгрии вызвал посла Украины Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в ведомство для разбирательств. Хунор ездит по миру с румынским дипломатическим паспортом.

Экономика Для автомобилистов могут появиться два новых налога Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.

Армия и оружие Стреляющий дровами танк Т-80 сняли на видео Видео испытаний боевой машины на 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом опубликовал телеканал "Звезда".

Политика Посол России встретился с отравленным в Эймсбери британцем Роули Житель Эймсбери Чарли Роули, который, по заявлению британских властей, был отравлен нервно-паралитическим препаратом, не знает ни о своем отравлении, ни о лечении.

Политика Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".

Происшествия Дацик проведет первый бой после освобождения 15 апреля Националист и боец смешанного стиля Вячеслав Дацик проведет первый поединок после выхода из тюрьмы 15 апреля.

Космос Ученые обнаружили звезду, которая не должна существовать Ученые обнаружили древнюю звезду, которая появилась во время зарождения Вселенной. Специалисты отметили, что этого объекта не должно быть.

Политика Ягланд пригрозил Европе потрясениями из-за выхода России из СЕ Чтобы избежать приостановки членства или полного выхода России из организации и создания «новой разделительной линии» на континенте, Москва, как считает глава организации, должна восстановить свои избирательные права в Совете Европы, несмотря на продолжающийся конфликт на Украине.

Общество Гороскоп на 6 апреля: сходите в ночной клуб или на вечеринку Звезды благоволят активному общению, расширению круга знакомых. Сегодня вас ждет прилив энергии, а новые приятели заставят встряхнуться.

Общество Арестованный в Греции россиянин Винник рассказал о своей голодовке Россиянин Александр Винник, который уже почти 20 месяцев без суда содержится в тюрьме в Греции, рассказал о том, почему приостановил голодовку.