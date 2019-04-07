Футбол
«Хетафе» обыграл «Атлетик» в матче ПримерыЧемпионат 09:51
В матче 31-го тура испанской Примеры «Хетафе» принимал «Атлетик» из Бильбао. Встреча состоялась на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
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Экспресс на матчи испанской Примеры ~ Хетафе – Атлетик Б / Бетис – Вильярреал
Sport-placeвчера в 13:54
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