Футбол

«Хетафе» обыграл «Атлетик» в матче ПримерыЧемпионат 09:51

В матче 31-го тура испанской Примеры «Хетафе» принимал «Атлетик» из Бильбао. Встреча состоялась на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
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Футболисты «Хетафе» победили «Атлетик» в матче чемпионата Испании

РИА Новости10:21

«Хетафе» обыграл «Атлетик» благодаря голу Анхеля

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Экспресс на матчи испанской Примеры ~ Хетафе – Атлетик Б / Бетис – Вильярреал

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«Хетафе» на своем поле обыграл «Атлетик»

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«Хетафе» на своем поле обыграл «Атлетик»

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«Хетафе» обыграл «Атлетик» в матче Примеры

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«Хетафе» прервал трехматчевую победную серию «Атлетика» в чемпионате Испании

Sport24.ru10:03
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