Футбол
«Хетафе» дома разгромил «Алавес»Матч ТВ 16:54
«Хетафе» одержал победу в домашнем матче с «Алавесом» в рамках 20-го тура чемпионата Испании. В составе хозяев по дублю оформили Хайме Мата и Хорхе Молина.
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Футбол
«Бавария» обыграла «Хоффенхайм» в матче Бундеслиги
"Бавария" одержала победу над "Хоффенхаймом" в матче 18-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:02
Футбол
«Барселона» и «Реал» узнали соперников по четвертьфиналу Кубка Испании
В результате жеребьевки были определены следующие пары команд: "Бетис" - "Эспаньол" "Севилья" - "Барселона" "Хетафе" - "Валенсия" "Реал" - "Жирона".
Обновлено в 11:31
Футбол
«Лилль» одержал волевую победу над «Амьеном»
"Лилль" на своем поле обыграл "Амьен" в стартовом матче 21-го тура чемпионата Франции (2:1). Гости уже на 5-й минуте открыли счет.
Обновлено в 16:36
Футбол
В «Шахтере» высказались о возможном переходе игрока в «Зенит»
Представители донецкого "Шахтера" отказались комментировать информацию о возможном переходе Ярослава Ракицкого в петербургский "Зенит", сообщает Football.ua.
Обновлено в 14:09
Футбол
Валерий Карпин: Будущее покажет, как Еременко проявит себя в «Ростове»
Будущее покажет, как он проявит себя в нашей команде, посмотрим, - цитирует Карпина Чемпионат.
Обновлено в 07:33
Футбол
«Витесс» открыл второй круг Эредивизие результативной победой
"Витессу" и "Эксельсиору" выпала честь открывать второй тур, и соперники достойно справились с задачей, подарив болельщикам пять мячей.
Обновлено в 15:51
Футбол
Иванович присоединился к «Зениту» на сборе в Катаре
После вечерней тренировки «Зенита» на сборе в Катаре к команде присоединился защитник Бранислав Иванович, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.
Обновлено в 13:48
Футбол
Паредес согласовал с «ПСЖ» условия контракта
Обновлено в 11:44
Футбол
Марсьяль согласовал контракт с «Манчестер Юнайтед»
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль подпишет новый контракт с клубом.
Обновлено в 18:29
Футбол
AS включила Смолова в топ-5 форвардов для «Реала»
Обновлено в 12:53
Футбол
Баскетболист «Нанта» найден мертвым в своей квартире
Баскетболист французского клуба «Нант» Джермейн Маршалл найден мертвым в своей квартире. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Обновлено в 16:48
Футбол
«Монако» интересуется хавбеком «Атлетико» Мартиншем
Полузащитник «Атлетико» Желсон Мартинш может перейти в «Монако».
Обновлено в 16:54
Футбол
Матч Кокорина и Мамаева в «Бутырке» отменен
Обновлено в 11:31
Футбол
Феллайни пропустит до 4 недель из-за травмы
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни получил травму икроножной мышцы.
Обновлено в 04:07
Футбол
«Оренбург» в первом матче на сборах обыграл «Астру»
"Оренбург" в товарищеском матче обыграл румынскую "Астру" - 3:2. Эта игра стала для российской команды первой на сборе в турецком Белеке.
Обновлено в 09:59