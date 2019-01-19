Футбол

«Хетафе» дома разгромил «Алавес»Матч ТВ 16:54

«Хетафе» одержал победу в домашнем матче с «Алавесом» в рамках 20-го тура чемпионата Испании. В составе хозяев по дублю оформили Хайме Мата и Хорхе Молина.
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«Хетафе» на своем поле разгромил «Алавес»

Советский спорт17:34

«Хетафе» разгромил «Алавес» в матче чемпионата Испании

РИА Новости17:11

«Хетафе» дома разгромил «Алавес»

Матч ТВ16:54

«Хетафе» разгромил «Алавес», Хорхе Молина и Хайме Мата оформили по дублю

Чемпионат16:51

«Хетафе» разгромил «Алавес», Мата и Молина оформили по дублю

Sport24.ru16:50

«Хетафе» разгромил «Алавес»

Спорт-Экспресс16:48

Примера. «Хетафе» уничтожил «Алавес» и другие матчи 20-го тура

Sport.ru06:45
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Футбол

«Бавария» обыграла «Хоффенхайм» в матче Бундеслиги

"Бавария" одержала победу над "Хоффенхаймом" в матче 18-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт".
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В результате жеребьевки были определены следующие пары команд: "Бетис" - "Эспаньол" "Севилья" - "Барселона" "Хетафе" - "Валенсия" "Реал" - "Жирона".
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Представители донецкого "Шахтера" отказались комментировать информацию о возможном переходе Ярослава Ракицкого в петербургский "Зенит", сообщает Football.ua.
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Валерий Карпин: Будущее покажет, как Еременко проявит себя в «Ростове»

Будущее покажет, как он проявит себя в нашей команде, посмотрим, - цитирует Карпина Чемпионат.
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«Витесс» открыл второй круг Эредивизие результативной победой

"Витессу" и "Эксельсиору" выпала честь открывать второй тур, и соперники достойно справились с задачей, подарив болельщикам пять мячей.
Обновлено в 15:51
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Иванович присоединился к «Зениту» на сборе в Катаре

После вечерней тренировки «Зенита» на сборе в Катаре к команде присоединился защитник Бранислав Иванович, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.
Обновлено в 13:48
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Паредес согласовал с «ПСЖ» условия контракта

Обновлено в 11:44
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Марсьяль согласовал контракт с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль подпишет новый контракт с клубом.
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AS включила Смолова в топ-5 форвардов для «Реала»

Обновлено в 12:53
Футбол

Баскетболист «Нанта» найден мертвым в своей квартире

Баскетболист французского клуба «Нант» Джермейн Маршалл найден мертвым в своей квартире. Об этом сообщает пресс-служба команды.
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«Монако» интересуется хавбеком «Атлетико» Мартиншем

Полузащитник «Атлетико» Желсон Мартинш может перейти в «Монако».
Обновлено в 16:54
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Матч Кокорина и Мамаева в «Бутырке» отменен

Обновлено в 11:31
Футбол

Феллайни пропустит до 4 недель из-за травмы

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни получил травму икроножной мышцы.
Обновлено в 04:07
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«Оренбург» в первом матче на сборах обыграл «Астру»

"Оренбург" в товарищеском матче обыграл румынскую "Астру" - 3:2. Эта игра стала для российской команды первой на сборе в турецком Белеке.
Обновлено в 09:59
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