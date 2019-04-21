Футбол

«Хетафе» — «Севилья». Прогноз (к. 4.75) и ставки на матч чемпионата Испании 21 апреля 2019 годаLiveSport.ru вчера в 21:50

«Севилья» После проблем, которые начались еще в начале года, «Севилья» вернулась в зону еврокубков. Еще перед прошлым туром клуб занимал пятую позицию с 49 очками. Сейчас же андалусцы уже пребывают на четвертой строчке, что в зоне Лиги чемпионов.
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«Хетафе» — «Севилья». Прогноз (к. 4.75) и ставки на матч чемпионата Испании 21 апреля 2019 года

LiveSport.ruвчера в 21:50
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