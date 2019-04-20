Футбол
«Хетафе» — «Реал Мадрид»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата ИспанииЧемпионат вчера в 04:30
Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Хетафе» — «Реал Мадрид» в 34-м туре испанской Примеры сезона-2018/19. Встреча состоится в четверг, 25 апреля, на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе. Ставка: второй тайм результативнее первого за 1.97.
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«Хетафе» – самый неожиданный претендент на билет в Лигу чемпионов от Испании
Советский спорт24 апреля в 05:19
«Хетафе» — «Реал». Прогноз (к.2.03) и ставки на матч чемпионата Испании 25 апреля 2019 года
LiveSport.ru24 апреля в 04:59
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