Футбол

«Хетафе» — «Реал Мадрид»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата ИспанииЧемпионат вчера в 04:30

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Хетафе» — «Реал Мадрид» в 34-м туре испанской Примеры сезона-2018/19. Встреча состоится в четверг, 25 апреля, на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе. Ставка: второй тайм результативнее первого за 1.97.
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«Хетафе» – «Реал Мадрид»: прогноз Жорди Гратакоса на матч Примеры

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«Хетафе» – «Реал» Мадрид: будут ли голы?

Все про Спорт ру24 апреля в 09:20
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