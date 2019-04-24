Футбол
«Хетафе» — «Реал Мадрид»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата ИспанииЧемпионат вчера в 04:30
Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Хетафе» — «Реал Мадрид» в 34-м туре испанской Примеры сезона-2018/19. Встреча состоится в четверг, 25 апреля, на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе. Ставка: второй тайм результативнее первого за 1.97.
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