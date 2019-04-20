«Хетафе» — «Реал Мадрид», 25 апреля 2019, прогноз на матч ПримерыЧемпионат 24 апреля в 11:30

«Хетафе» забивал мадридцам в пяти из шести предыдущих очных встреч. 25 апреля в матче 34-го тура испанской Примеры «Хетафе» примет «Реал» на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес». Букмекеры отдают преимущество мадридскому клубу: ставки на победу «сливочных» предлагаются с коэффициентом 1.99.

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Политика МИД РФ пообещал ответить на санкции США в отношении премьера Чечни Министерство иностранных дел России пообещало «не оставить без ответа» решение Вашингтона о запрете на въезд в США премьер-министра Чечни Муслима Хучиева и его жены Сапият Шабазовой.

Путешествия Туристов в отелях Турции попросят доедать всю еду Туристов попросят доедать всю еду на тарелках или накладывать столько, сколько смогут съесть, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Экономика Генпрокуратура нашла серьезные нарушения при установке дорожных камер Генпрокуратура по просьбе ГИБДД провела проверку в некоторых регионах России, которая показала серьезные нарушения в области установки систем фиксации нарушений ПДД.

Политика Савченко сравнила тюрьмы России и Украины Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, выступая в эфире телеканала NewsOne, рассказала, что в российской тюрьме, где она содержалась после ареста в зоне боевых действий на Донбассе, к ней "было больше почета, чем в украинской".

Политика Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул Украину Бывший руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, которого недавно выпустили из-под стражи, покинул территорию Украины.

Армия и оружие Разработчик рассказал об итогах испытаний боевой платформы «Бумеранг» Российская боевая платформа «Бумеранг» в ходе предварительных испытаний превзошла характеристики, заложенные в техническом задании Министерства обороны России.

Авто «Ока» вошла в список самых популярных малолитражек России Самой популярной оказалась модель Daewoo Matiz. Больше трех тысяч россиян стали владельцами этого автомобиля.

Политика Ким Чен Ын завершил свой визит в Россию Бронепоезд председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына покинул в пятницу вокзал Владивостока и направился обратно в Северную Корею.

Общество По закону «день за полтора» на свободу вышло более 10 тыс. человек Из мест лишения свободы по закону, который приравнивает день содержания в СИЗО к полутора дням в колонии, вышло около 10,4 тыс. человек, говорится в сообщении пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН).

Общество Россиянам хотят запретить ввозить зарубежные мясо и молочные продукты Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие игроки рынка, такие как «Мираторг» и «Черкизово», направило вице-премьеру Алексею Гордееву письмо с просьбой запретить россиянам ввозить из-за рубежа мясную и молочную продукцию для личного пользования и усилить пограничный контроль за багажом.

Политика В ЛНР начался прием документов на получение российского гражданства Прием документов на получение российских паспортов начали в Луганской народной республике.

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Происшествия Вылетевший в Таиланд самолет вынужденно вернулся в Красноярск Известно, что вылет рейса был задержан на 40 минут, а через полчаса после взлета пассажирам сообщили о возвращении в Красноярск.

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Космос Обнаружена главная загадка существования Вселенной Модель объясняет наблюдаемую структуру реликтового излучения (космического микроволнового фона), распределение галактик во Вселенной, обилие водорода и других легких атомов, а также скорость расширения вакуума.

Шоу-бизнес Звезда «Холостяка» Снежана Самохина неожиданно вышла замуж за актера Звезда "Холостяка" Снежана Самохина неожиданно вышла замуж за актера Героиня популярного шоу теперь несвободна.

Политика В Раде предложили раздавать украинские паспорта в центре Москвы Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания выступил с предложением раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на решение России об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

Политика Трамп предложил отказаться от ядерного оружия Президент США Дональд Трамп завил, что США, Россия и Китай должны отказаться от ядерного оружия.