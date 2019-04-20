Футбол
«Хетафе» — «Реал Мадрид», 25 апреля 2019, прогноз на матч ПримерыЧемпионат 24 апреля в 11:30
«Хетафе» забивал мадридцам в пяти из шести предыдущих очных встреч. 25 апреля в матче 34-го тура испанской Примеры «Хетафе» примет «Реал» на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес». Букмекеры отдают преимущество мадридскому клубу: ставки на победу «сливочных» предлагаются с коэффициентом 1.99.
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