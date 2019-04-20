Футбол

«Хетафе» — «Реал Мадрид», 25 апреля 2019, прогноз на матч ПримерыЧемпионат 24 апреля в 11:30

«Хетафе» забивал мадридцам в пяти из шести предыдущих очных встреч. 25 апреля в матче 34-го тура испанской Примеры «Хетафе» примет «Реал» на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес». Букмекеры отдают преимущество мадридскому клубу: ставки на победу «сливочных» предлагаются с коэффициентом 1.99.
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«Хетафе» – «Реал Мадрид»: прогноз Жорди Гратакоса на матч Примеры

Чемпионатвчера в 09:00

25 апреля. 22:30. Видеотрансляция матча «Хетафе» — «Реал» — 0:0

Еженедельник Футболвчера в 09:21

«Хетафе» – «Реал» Мадрид: будут ли голы?

Все про Спорт ру24 апреля в 09:20
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