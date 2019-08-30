Предлагаем прогноз на матч чемпионата Испании, в котором 31 августа «Хетафе» принимает «Алавес».

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Армия и оружие В Госдуме прокомментировали авиаудар США по Идлибу Депутат Госдумы Антон Морозов прокомментировал американский удар по зоне деэскалации в Идлибе, который США нанесли без уведомления российской и турецкой сторон.

Происшествия В Северной Осетии вспоминают жертв Беслана В Северной Осетии вспоминают жертв захвата школы в Беслане, произошедшего 15 лет назад, об этом 1 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Происшествия В Калмыкии ребенок умер от отравления ядохимикатами В Калмыкии в селе Яшалта трое детей отравились ядохимикатами. Один ребенок 2018 года рождения скончался.

Хоккей ЦСКА и «Авангард» объявили составы на матч за Кубок открытия ЦСКА и «Авангард» в официальных «твиттерах» объявили составы на матч Кубка открытия, который состоится сегодня, 1 сентября, в Москве.

Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Футбол «Ростов» показал видео из раздевалки после победы над «Локомотивом» «Ростов» опубликовал видео, на котором показано, что осталось за кадром победного матча команды в 8-м туре чемпионата России с «Локомотивом» (2:1). В ролике, размещенном на YouTube-канале ростовского клуба, показаны самые эмоциональные моменты встречи, а также послематчевые кадры из раздевалки.

Политика Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.

Космос Китайцы нашли на обратной стороне Луны странное вещество Китайский ровер «Юйту-2» обнаружил на обратной стороне Луны неизвестный материал.

Общество Ураган «Дориан» достиг наивысшей категории Ураган "Дориан" в Атлантическом океане достиг пятой, наивысшей, категории, скорость ветра составляет 257 километров в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

Общество Названы российские регионы с самыми низкими зарплатами учителей Высчитанная порталом средняя зарплата учителя в стране составляет 25,8 тысячи рублей.

Экономика Bloomberg: Швеция задумалась о новом налоге из-за России Шведское правительство планирует ввести новый налог из-за роста напряженности в отношениях с российской стороной.

Происшествия В Брянске умер избитый полицейским подросток В Брянске скончался 17-летний подросток, которого в августе избил майор полиции Денис Терехов.

Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.

Единоборства Василий Ломаченко победил Люка Кэмпбелла В столице Великобритании только что завершился вечер профессионального бокса, в главном поединке которого Василий Ломаченко защитил чемпионские пояса WBA и WВО в легком весе и завоевал вакантный пояс WBC, одержав победу над Люком Кэмпбеллом.

Политика Экс-депутат Рады рассказал о «большой сделке» Путина и Зеленского Бывший депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Вадим Денисенко дал интервью изданию "Деловая столица", в котором рассказал о "большой сделке" между Киевом и Москвой.

Политика Зеленский рассказал о главном достижении на посту президента Украины Сам разговор с российским президентом Зеленский назвал самым сложным моментом за время пребывания в должности.

Кино Зрители 8 минут хлопали «Джокеру» в Венеции Показ фильма "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли на Венецианском кинофестивале завершился восьмиминутными овациями.

Происшествия Жителя Саратова задержали по подозрению в убийстве дочери В Саратове мужчину задержали по подозрению в убийстве двухмесячной дочери, имевшей врождённую патологию.

Гаджеты LG Display начала массовое производство OLED-панелей в Китае В пятницу руководство компании LG Display торжественно ввело в строй завод по выпуску панелей OLED в Китае в городе Гуанчжоу.

Политика Правила призыва в армию изменились в России С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.

Футбол «Спартак» завершил летнюю трансферную кампанию Генеральный директор футбольного клуба "Спартак" Томас Цорн заявил, что красно-белые больше не собираются делать никаких приобретений в нынешнее трансферное окно.