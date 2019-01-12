Футбол

Хет-трик де Томаса позволил «Райо Вальекано» обыграть «Сельту»
Евро-футбол.ру
16:56

В пятницу в Испании открылся 19-й тур Ла Лиги. Аутсайдеры из "Райо Вальекано" играли против "Сельты", которая также скатилась к зоне вылета.
Евро-футбол.ру16:56

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Хет-трик Де Томаса помог «Райао Вальекано» обыграть «Сельту»

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Примера. «Райо Вальекано» одолело «Сельту» и другие матчи 19-го тура

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