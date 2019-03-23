Футбол
Хет-трик Захави помог Израилю обыграть Австрию в отборе Евро-2020Sport24.ru вчера в 14:53
Сборная Израиля одержала победу над Австрией в квалификации Евро-2020. Матч группы G проходил 24 марта в Хайфе на «Сэмми Офер Стэдиум» и завершился победой хозяев поля со счетом 4:2. Героем матча стал нападающий сборной Израиля Эран Захави, на клубном уровне выступающий за «Гуанчжоу Фули».
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