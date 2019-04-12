Футбол
Хет-трик Жоао Феликса принес «Бенфике» победу над «Айнтрахтом»REGNUM 00:43
11 апреля между коллективами «Бенфика» и «Айнтрахт» на стадионе «Эштадиу Да Луж» был разыгран первый матч ¼ финала Лиги Европы 2018/19. Противостояние завершилось боевой победой «орлов».
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