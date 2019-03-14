Футбол
Хет-трик Жиру помог «Челси» разгромить киевское «Динамо»Газета.Ru 15:55
Лига Европы, 1/8 Финала, сегодня
Стадион «Олимпийский»
|5′
Оливье Жиру
|33′
Оливье Жиру
|45′+1′
Маркос Алонсо
|59′
Оливье Жиру
Виталий Миколенко
|61′
Сергей Сидорчук
Че-Че
|65′
|65′
Н'Голо Канте
Жоржиньо
|69′
Давиде Цаппакоста
Сесар Аспиликуэта
|73′
Сесар Аспиликуэта
|74′
Виллиан
Педро Родригес
|78′
Каллум Хадсон-Одои
Сидклей
Евгений Смирный
|81′
Владимир Шепелев
Александр Андриевский
|87′
Динамо (Киев)
Расстановка 4‑5‑1
71
Бойко
94
Кендзера
26
Бурда
44
Кадар
16
Миколенко
15
Цыганков
6
Че-Че
10
Шапаренко
18
Андриевский
45
Смирный
19
Гармаш
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
2
Рюдигер
27
Кристенсен
3
Алонсо
5
Жоржиньо
17
Ковачич
12
Лофтус-Чик
20
Хадсон-Одои
18
Жиру
3 ×
11
Педро
Челси
Расстановка 4‑3‑3
Лондонский "Челси" нанес разгромное поражение киевскому "Динамо" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в столице Украины, завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей.
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