Футбол
Sportbox.RUХет-трик Вернера принес «Лейпцигу» третью победу на старте бундеслиги
«Лейпциг» на выезде обыграл менхенгладбахскую «Боруссию» в матче 3-го тура немецкой бундеслиги. Встреча завершилась со счетом 3:1. В конце первого тайма первый гол в игре забил форвард гостей Тимо Вернер. На 47-й минуте Вернер увеличил преимущество «Лейпцига».
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