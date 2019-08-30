Футбол

LiveSport.ruLiveSport.ruХет-трик Вернера принес «Лейпцигу» победу над «Боруссией» М

Менхенгладбахская «Боруссия» потерпела домашнее поражение от «Лейпцига» (1:3) в матче 3-го тура чемпионата Германии. В составе победителей хет-трик оформил нападающий Тимо Вернер (38, 47 и 90+4 минуты). Единственный гол хозяев забил швейцарский форвард Брил Эмболо (90+1).
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