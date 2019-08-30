Футбол

Вести.RuВести.RuХет-трик Вернера принес «Лейпцигу» победу над «Боруссией»

Соперник "Зенита" по групповому этапу Лиги чемпионов "РБ Лейпциг" одержал третью победу в чемпионате Германии. В стартовом мате третьего тура бундеслиги "красные быки" в гостях обыграли "Боруссию" из Менхенгладбаха 3:1. Все три мяча в составе победителей забил Тимо Вернер.
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