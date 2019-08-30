Футбол
Вести.RuХет-трик Вернера принес «Лейпцигу» победу над «Боруссией»
Соперник "Зенита" по групповому этапу Лиги чемпионов "РБ Лейпциг" одержал третью победу в чемпионате Германии. В стартовом мате третьего тура бундеслиги "красные быки" в гостях обыграли "Боруссию" из Менхенгладбаха 3:1. Все три мяча в составе победителей забил Тимо Вернер.
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Будущий соперник «Зенита» «РБ Лейпциг» крупно обыграл менхенгладбахскую «Боруссию»
Спорт-Экспрессвчера в 16:36
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:32, Вашингтон
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«Совершенно секретно»: Экипаж малого ракетного корабля «Вышний Волочек» проекта 21631 «Буян-М» Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России впервые в истории выпустил крылатую ракету «Калибр».
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На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".
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Медведев вышел в следующий раунд Открытого чемпионата США
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над испанцем Фелисиано Лопесом в матче третьего круга Открытого чемпионата США (US Open).
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В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
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Монреаль сменил «Арсенал» на «Реал Сосьедад»
Защитник Начо Монреаль покинул «Арсенал» и пополнил состав «Реал Сосьедад», сообщает официальный сайт баскского клуба.
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Космонавты с трудом смогли включить робота Федора на МКС
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