Футбол
Вести.RuХет-трик Вернера принес «Лейпцигу» победу над «Боруссией»
Соперник "Зенита" по групповому этапу Лиги чемпионов "РБ Лейпциг" одержал третью победу в чемпионате Германии. В стартовом мате третьего тура бундеслиги "красные быки" в гостях обыграли "Боруссию" из Менхенгладбаха 3:1. Все три мяча в составе победителей забил Тимо Вернер.
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Будущий соперник «Зенита» «РБ Лейпциг» крупно обыграл менхенгладбахскую «Боруссию»
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