Футбол

Хет-трик Товена принес «Марселю» победу над «Амьеном»
Спорт-Экспресс
16:56

"Марсель" обыграл "Амьен" в матче 14-го тура чемпионата Франции - 3:1. Хет-трик в этой встрече сделал нападающий Флориан Товен. Полузащитник "южан" Димитри Пайет не реализовал пенальти. "Марсель" набрал 25 очков и вышел на пятое место в турнирной таблице.
Спорт-Экспресс16:56

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Хет-трик Товена принес «Марселю» волевую победу над «Амьеном»

Советский спорт17:15

Хет-трик Товена принес «Марселю» победу над «Амьеном»

РИА Новости17:05

Хет-трик Товена помог «Марселю» обыграть «Амьен» в матче Лиги 1

Чемпионат17:00

Хет-трик Товена принес «Марселю» победу над «Амьеном»

Спорт-Экспресс16:56

«Марсель» в гостях одолел «Амьен»

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«Марсель» в гостях одолел «Амьен»

Sportbox.RU16:54

Хет-трик Товена помог «Марселю» вырвать победу у «Амьена»

Sport24.ru16:53
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Флориан Товен
Французский футболист
Французский футболист, атакующий полузащитник марсельского «Олимпика» и национальной сборной Франции. Чемпион мира 2018 года.
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