Футбол
Хет-трик Товена помог «Марселю» обыграть «Амьен» в матче Лиги 1
Хет-трик Товена помог «Марселю» обыграть «Амьен» в матче Лиги 1Чемпионат17:00
«Марсель» одержал победу в матче 14-го тура французской Лиги 1 с «Амьеном». Встреча прошла в Амьене на стадионе «Ла Ликорн» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. Автором голов «Марселя» стал хавбек Флорьян Товен, оформивший хет-трик.
Чемпионат17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 22:16, Ашберн
Футбол
Матчи 15-го тура РПЛ посетили 119 010 болельщиков
Матчи 15-го тура Российской Премьер-Лиги посетили 119 010 болельщиков. По этому показателю 15-й тур стал одним из худших в сезоне-2018/19.
Обновлено в 21:58
Футбол
«Палмейрас» в рекордный 10-й раз стал чемпионом Бразилии
Обновлено в 21:10
Футбол
Азар пообещал, что не уйдет в «Реал» в январе
Полузащитник «Челси» Эден Азар признался, что «Реал» является клубом его мечты, однако бельгиец не думает о переезде в Мадрид в январе.
Обновлено в 19:22
Футбол
«Спартак» в раздевалке исполнил неофициальный гимн болельщиков
После игры главный тренер красно-белых Олег Кононов поздравил команду с победой, а также футболисты исполнили неофициальный гимн болельщиков.
Обновлено в 15:24
Футбол
«Дженоа» и «Сампдория» сыграли вничью в 13-м туре серии А
В матче 13-го тура чемпионата Италии Дженоа на своем поле сыграл вничью с Сампдорией 1:1.
Обновлено в 16:59
Футбол
«Зенит» назвал состав команды на матче с «Ростовом»
В воскресенье, 25 ноября, стал известен состав команды петербургского клуба «Зенит» в матче против «Ростова».
Обновлено в 16:09
Футбол
Победа над «Бетисом» стала для «Вильярреала» первой за два месяца
Обновлено в 17:01
Футбол
«Арсенал» проиграл в 200-й раз в чемпионатах России
Арсенальцы проиграли на чужом поле в 200-й раз за время выступлений в российских чемпионатах на всех уровнях.
Обновлено в 17:50
Футбол
«Милан» планирует арендовать хавбека «Челси» Фабрегаса
Полузащитник лондонского "Челси" Сеск Фабрегас попал в сферу интересов итальянского "Милана", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 22:03
Футбол
Менхенгладбахская «Боруссия» одержала волевую победу над «Ганновером»
Менхенгладбахская "Боруссия" нанесла крупное поражение "Ганноверу" в домашнем матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу.
Обновлено в 14:58
Футбол
Нападающий «Лиона» Депай зачитал рэп в золотом костюме
Форвард записал видеоролик, в котором зачитал рэп в костюме, расшитом золотом. В это время голландец еще и курил сигару.
Обновлено в 21:07
Футбол
Обамеянг принес «Арсеналу» победу над «Борнмутом» в матче АПЛ
25 ноября между коллективами «Борнмут» и «Арсенал» на стадионе «Виталити Стэдиум» был разыгран матч 13-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19.
Обновлено в 16:10
Футбол
Фердинанд раскритиковал Моуринью за слова о молодых игроках «МЮ»
Не думаю, что тренер должен публично критиковать, - приводит Goal слова Моуринью.
Обновлено в 20:14
Футбол
Гаттузо оценил вероятность перехода Ибрагимовича в «Милан»
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо после матча с «Лацио» (1:1) в 13-м туре Серии А посетовал на большое количество травмированных игроков своей команды и оценил вероятность перехода в стан россонери шведского нападающего Златана Ибрагимовича.
Обновлено в 21:11
Футбол
Марадона обвинил президента Аргентины в беспорядках перед финалом Кубка Либертадорес
Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона обвинил президента Аргентины Маурисио Макри в беспорядках в Буэнос-Айресе перед ответным матчем финала Кубка Либертадорес между "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" (первая встреча завершилась со счетом 2:2).
Обновлено в 07:16