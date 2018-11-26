Футбол

Хет-трик Товена помог «Марселю» обыграть «Амьен» в матче Лиги 1
Чемпионат
17:00

«Марсель» одержал победу в матче 14-го тура французской Лиги 1 с «Амьеном». Встреча прошла в Амьене на стадионе «Ла Ликорн» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. Автором голов «Марселя» стал хавбек Флорьян Товен, оформивший хет-трик.
Чемпионат17:00

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Хет-трик Товена принес «Марселю» волевую победу над «Амьеном»

Советский спорт17:15

Хет-трик Товена принес «Марселю» победу над «Амьеном»

РИА Новости17:05

Хет-трик Товена помог «Марселю» обыграть «Амьен» в матче Лиги 1

Чемпионат17:00

Хет-трик Товена принес «Марселю» победу над «Амьеном»

Спорт-Экспресс16:56

«Марсель» в гостях одолел «Амьен»

Матч ТВ16:54

«Марсель» в гостях одолел «Амьен»

Sportbox.RU16:54

Хет-трик Товена помог «Марселю» вырвать победу у «Амьена»

Sport24.ru16:53
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Флориан Товен
Французский футболист
Французский футболист, атакующий полузащитник марсельского «Олимпика» и национальной сборной Франции. Чемпион мира 2018 года.
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