Матчем в Лондоне между местным "Вест Хэм Юнайтед" и "Манчестер Сити" продолжилась программа первого тура чемпионата Англии по футболу. Действующий чемпион АПЛ разгромил соперника со счетом 5:0. Хет-трик в составе "горожан" оформил Рахим Стерлинг.

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