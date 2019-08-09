Футбол

Хет-трик Стерлинга помог «Манчестер Сити» разгромить «Вест Хэм»Вести.Ru 09:55

Вест Хэм — Манчестер Сити
0 – 5
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Олимпийский стадион
25′
Габриэл Жезус
Мичейл Антонио
Пабло Форнальс
46′
51′
Рахим Стерлинг
Джек Уилшир
Роберт Снодграсс
56′
Фабиан Бальбуэна
61′
Фелипе Андерсон
62′
Фелипе Андерсон
Хавьер Эрнандес
65′
69′
Габриэл Жезус
Серхио Агуэро
75′
Рахим Стерлинг
79′
Кевин де Брюйне
Илкай Гюндоган
80′
Давид Сильва
Фил Фоден
86′
Серхио Агуэро
87′
Кайл Уокер
90′+1′
Рахим Стерлинг
90′+3′
Рахим Стерлинг
90′+3′
Рахим Стерлинг
Матчем в Лондоне между местным "Вест Хэм Юнайтед" и "Манчестер Сити" продолжилась программа первого тура чемпионата Англии по футболу. Действующий чемпион АПЛ разгромил соперника со счетом 5:0. Хет-трик в составе "горожан" оформил Рахим Стерлинг.
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