Футбол

Хет-трик Сапаты принес «Аталанте» победу над «Удинезе»
Матч ТВ
11:00

«Аталанта» в гостях обыграла «Удинезе» в матче 15-го тура серии А. У проигравших отличился Кевин Лазанья. В составе победителей хет-трик оформил Дуван Сапата. Отметим, что в составе «Аталанты» в стартовом составе вышел полузащитник Эмилиано Ригони, арендованный у «Зенита».
Матч ТВ11:00

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Хет-трик Сапаты помог «Аталанте» обыграть «Удинезе»

РИА Новости11:14

«Парма» и «Кьево» сыграли вничью, «Аталанта» обыграла «Удинезе»

Спорт-Экспресс11:12

Хет-трик Сапаты принес «Аталанте» победу над «Удинезе»

Матч ТВ11:00

Хет-трик Сапаты принес «Аталанте» победу над «Удинезе»

Sportbox.RU11:00

Хет-трик Сапаты принес «Аталанте» победу над «Удинезе»

Советский спорт10:54

Хет-трик Сапаты принес «Аталанте» победу над «Удинезе»

Sport24.ru11:03
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