Футбол
Хет-трик Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций УЕФАВести.Ru вчера в 16:40
Лига наций УЕФА, Полуфинал, вчера
Стадион «Драган»
Криштиану Роналду
|25′
|57′
Рикардо Родригес
Пепе
Жозе Фонте
|63′
|66′
Гранит Джака
|68′
Фабиан Шер
Жоау Феликс
Гонсалу Гедеш
|70′
|71′
Денис Закария
Эдмилсон Фернандеш
|83′
Стивен Цубер
Ренато Штеффен
|85′
Джердан Шакири
Криштиану Роналду
|88′
|89′
Ремо Фройлер
Йосип Дрмич
Криштиану Роналду
|90′
Бруну Фернандеш
Жоау Моутинью
|90′+1′
|47%
|Владение мячом
|53%
|6
|Удары в сторону ворот
|11
|3
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|–
|–
|Офсайды
|1
|5
|Угловые
|5
|11
|Фолы
|13
|–
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Португалия
Расстановка 4‑4‑2
1
Патрисиу
20
Семеду
6
Фонте
4
Диаш
5
Геррейру
8
Моутинью
18
Невеш
14
Карвалью
10
Силва
17
Гедеш
7
Роналду
3 ×
1
Зоммер
22
Шер
5
Аканджи
13
Родригес
2
Мбабу
20
Фернандеш
10
Джака
19
Дрмич
11
Штеффен
23
Шакири
9
Сеферович
Швейцария
Расстановка 3‑5‑2
В полуфинальном матче футбольной Лиги наций УЕФА сборная Португалии на поле стадиона "Драгау" в Порту обыграла команду Швейцарии со счетом 3:1. У победителей встречи хет-трик оформил форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, забивший мячи на 25-й, 88-й и 90-й минутах встречи, а у проигравших единожды отличился Рикардо Родригес, реализовавший пенальти на 57-й минуте.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 04:21, Ашберн
Шоу-бизнес
Адвокат рассказал о завещании Бари Алибасова
Обновлено в 02:51
Происшествия
Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
Обновлено в 04:14
Происшествия
В Калмыкии трех полицейских заподозрили в убийстве пенсионерки
В Элисте троих полицейских заподозрили в убийстве женщины.
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес
Певица Нюша впервые показала фото дочери
Напомним, что певица Нюша родила дочь в конце 2018 года.
Обновлено в 03:14
Единоборства
Кадр дня: Энди Руис в ток-шоу Джимми Киммела
Новый чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энди Руис накануне побывал в эфире Jimmy Kimmel Live! — одного из самых популярных ток-шоу США, транслируемого также в Канаде и еще ряде стран.
Обновлено вчера в 07:28
Политика
Кучма призвал официально запретить «стрелять в ответ» в Донбассе
Представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что запрет на "стрельбу в ответ" должен быть прописан документально.
Обновлено в 03:28
Политика
Представитель Порошенко обвинил Зеленского в плагиате
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Брюсселе процитировал заявление своего предшественника Петра Порошенко, заявил пресс-секретарь экс-главы Незалежной Святослав Цеголко.
Обновлено вчера в 14:45
Футбол
Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы
Обновлено в 03:53
Происшествия
СК завершил расследование дела о хищении в посольстве России в Израиле
СК завершил расследование дела о хищении 49 млн рублей в посольстве России в Израиле, дело направлено в Генпрокуратуру.
Обновлено в 03:32
Экономика
АФК «Система» может приобрести два фармзавода Marathon Group
АФК «Система» Владимира Евтушенкова ведет переговоры о покупке фармацевтических заводов Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова, сообщила газета «Ведомости».
Обновлено вчера в 10:37
Происшествия
В Калуге полиция проверяет заявление ведущей местного ТВ об избиении
Полиция начала проверку по заявлению от телеведущей ГТРК "Калуга" о том, что на нее напал неизвестный мужчина, сообщила в четверг РИА Новости начальник управления МВД России по региону Ирина Зимина.
Обновлено в 03:52
Экономика
Глава Минфина Силуанов на ПМЭФ объяснил низкий рост экономики
Глава министерства финансов Антон Силуанов объяснил низкий рост экономики сегодня на ПМЭФ.
Обновлено в 04:11
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму
Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Джоли пьет гормоны и готовится к смене пола
13-летняя дочь Джоли пьет гормоны и готовится к смене пола Шайло, дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, никогда не ощущала себя девочкой.
Обновлено вчера в 17:27
Происшествия
РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков
Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Политика
Премьер Дании признал поражение на парламентских выборах
По данным агентства, премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен признал поражение своего партийного альянса на парламентских выборах.
Обновлено вчера в 20:50
Наука
Защищая от ВИЧ, мутация увеличивает риск смерти детей от всех причин
Защищающая от ВИЧ мутация в гомозиготном состоянии повысила риск смерти от всех причин.
Обновлено 04 июня в 08:03
Шоу-бизнес
Сын Агнии Дитковските и Алексея Чадова отметил первый юбилей
Вчера мальчик отметил свой первый настоящий юбилей. Наследнику актерской четы исполнилось пять лет.
Обновлено в 02:08
Политика
Папа Римский Франциск примет Путина в Ватикане 4 июля
Обновлено в 04:02
Общество
Воздух в Москве в четверг накалится до +31 градуса
"По прогнозам синоптиков Росгидромета днем 6 июня местами по Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +30+31 градус Цельсия", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 02:49
Авто
Michelin совместно с General Motors тестируют безвоздушные шины
Американский концерн подписал соглашение с компанией Michelin о поставках безвоздушных шин, которые будут применяться на автономных электрокарах.
Обновлено вчера в 07:12
Происшествия
Мосгорсуд предупредил граждан о новом виде мошенничества
Мосгорсуд предупредил о новом типе мошенничества: преступники представляются сотрудниками суда, извещают граждан о том, что те стали потерпевшими по делу, а для получения компенсации должны перечислить комиссию.
Обновлено в 03:16
Авто
Обновленный Mitsubishi Pajero 2020 появился в продаже
В Поднебесной начались продажи рестайлингового Mitsubishi Pajero 2020 модельного года со стартовым ценником от 349 800 юаней (почти 3,3 млн в переводе на рубли).
Обновлено в 04:15
Политика
Бегущий по Петербургу Саркози попал на видео
Бывшего главу Франции Николя Саркози засняли на видео в Михайловском парке в Петербурге, когда он совершал пробежку в компании двоих охранников.
Обновлено в 03:32
Экономика
США начали активно вкладывать деньги в Россию
В 2018 году иностранные инвесторы вложились в 211 проектов в России.
Обновлено в 01:35
Экономика
Кудрин назвал дело Майкла Калви шоком для российской экономики
Ситуация вокруг американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви стала шоком для российской экономики.
Обновлено в 02:47
Происшествия
В Грузии разбился вертолет, есть жертвы
В высокогорной части Грузии разбился вертолет. Машина упала недалеко от поселка Казбеги рядом с российско-грузинской границей.
Обновлено в 04:12
Общество
В Забайкалье экзаменаторы перед ЕГЭ залезали школьницам под юбки
Обновлено вчера в 01:51
Общество
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Обновлено вчера в 22:00