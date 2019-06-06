Хет-трик Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций УЕФАВести.Ru вчера в 16:40

В полуфинальном матче футбольной Лиги наций УЕФА сборная Португалии на поле стадиона "Драгау" в Порту обыграла команду Швейцарии со счетом 3:1. У победителей встречи хет-трик оформил форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, забивший мячи на 25-й, 88-й и 90-й минутах встречи, а у проигравших единожды отличился Рикардо Родригес, реализовавший пенальти на 57-й минуте.

Шоу-бизнес Певица Нюша впервые показала фото дочери Напомним, что певица Нюша родила дочь в конце 2018 года.

Единоборства Кадр дня: Энди Руис в ток-шоу Джимми Киммела Новый чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энди Руис накануне побывал в эфире Jimmy Kimmel Live! — одного из самых популярных ток-шоу США, транслируемого также в Канаде и еще ряде стран.

Политика Кучма призвал официально запретить «стрелять в ответ» в Донбассе Представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что запрет на "стрельбу в ответ" должен быть прописан документально.

Политика Представитель Порошенко обвинил Зеленского в плагиате Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Брюсселе процитировал заявление своего предшественника Петра Порошенко, заявил пресс-секретарь экс-главы Незалежной Святослав Цеголко.

Происшествия СК завершил расследование дела о хищении в посольстве России в Израиле СК завершил расследование дела о хищении 49 млн рублей в посольстве России в Израиле, дело направлено в Генпрокуратуру.

Экономика АФК «Система» может приобрести два фармзавода Marathon Group АФК «Система» Владимира Евтушенкова ведет переговоры о покупке фармацевтических заводов Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова, сообщила газета «Ведомости».

Происшествия В Калуге полиция проверяет заявление ведущей местного ТВ об избиении Полиция начала проверку по заявлению от телеведущей ГТРК "Калуга" о том, что на нее напал неизвестный мужчина, сообщила в четверг РИА Новости начальник управления МВД России по региону Ирина Зимина.

Экономика Глава Минфина Силуанов на ПМЭФ объяснил низкий рост экономики Глава министерства финансов Антон Силуанов объяснил низкий рост экономики сегодня на ПМЭФ.

Политика Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).

Шоу-бизнес 13-летняя дочь Джоли пьет гормоны и готовится к смене пола 13-летняя дочь Джоли пьет гормоны и готовится к смене пола Шайло, дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, никогда не ощущала себя девочкой.

Происшествия РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.

Происшествия В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.

Политика Премьер Дании признал поражение на парламентских выборах По данным агентства, премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен признал поражение своего партийного альянса на парламентских выборах.

Наука Защищая от ВИЧ, мутация увеличивает риск смерти детей от всех причин Защищающая от ВИЧ мутация в гомозиготном состоянии повысила риск смерти от всех причин.

Шоу-бизнес Сын Агнии Дитковските и Алексея Чадова отметил первый юбилей Вчера мальчик отметил свой первый настоящий юбилей. Наследнику актерской четы исполнилось пять лет.

Общество Воздух в Москве в четверг накалится до +31 градуса "По прогнозам синоптиков Росгидромета днем 6 июня местами по Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +30+31 градус Цельсия", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Авто Michelin совместно с General Motors тестируют безвоздушные шины Американский концерн подписал соглашение с компанией Michelin о поставках безвоздушных шин, которые будут применяться на автономных электрокарах.

Происшествия Мосгорсуд предупредил граждан о новом виде мошенничества Мосгорсуд предупредил о новом типе мошенничества: преступники представляются сотрудниками суда, извещают граждан о том, что те стали потерпевшими по делу, а для получения компенсации должны перечислить комиссию.

Авто Обновленный Mitsubishi Pajero 2020 появился в продаже В Поднебесной начались продажи рестайлингового Mitsubishi Pajero 2020 модельного года со стартовым ценником от 349 800 юаней (почти 3,3 млн в переводе на рубли).

Политика Бегущий по Петербургу Саркози попал на видео Бывшего главу Франции Николя Саркози засняли на видео в Михайловском парке в Петербурге, когда он совершал пробежку в компании двоих охранников.

Экономика США начали активно вкладывать деньги в Россию В 2018 году иностранные инвесторы вложились в 211 проектов в России.

Экономика Кудрин назвал дело Майкла Калви шоком для российской экономики Ситуация вокруг американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви стала шоком для российской экономики.