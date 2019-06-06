Футбол

Хет-трик Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций УЕФАВести.Ru вчера в 16:40

Португалия — Швейцария
3 – 1
Матч завершён
Лига наций УЕФА, Полуфинал, вчера
Стадион «Драган»
Криштиану Роналду
25′
57′
Рикардо Родригес
Пепе
Жозе Фонте
63′
66′
Гранит Джака
68′
Фабиан Шер
Жоау Феликс
Гонсалу Гедеш
70′
71′
Денис Закария
Эдмилсон Фернандеш
83′
Стивен Цубер
Ренато Штеффен
85′
Джердан Шакири
Криштиану Роналду
88′
89′
Ремо Фройлер
Йосип Дрмич
Криштиану Роналду
90′
Бруну Фернандеш
Жоау Моутинью
90′+1′
В полуфинальном матче футбольной Лиги наций УЕФА сборная Португалии на поле стадиона "Драгау" в Порту обыграла команду Швейцарии со счетом 3:1. У победителей встречи хет-трик оформил форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, забивший мячи на 25-й, 88-й и 90-й минутах встречи, а у проигравших единожды отличился Рикардо Родригес, реализовавший пенальти на 57-й минуте.
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